焦點股》華擎：利多加持 飆上新天價

2025/09/11 10:25

華擎對2025與2026年的營收展望積極，AI伺服器需求成為公司主要成長動能。（記者方韋傑攝）華擎對2025與2026年的營收展望積極，AI伺服器需求成為公司主要成長動能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕板卡廠華擎（3515）受惠於主要客戶之一的Nebius獲得微軟AI基礎設施的6年長期訂單，加上今年前8月營收已經超越2024全年表現，激勵今日股價震盪走高，今日早盤高點觸及331.5元，創下歷史新天價，截至上午9時58分暫報325.5元，漲幅2.52%，成交量4049張。

法人指出，華擎對2025與2026年的營收展望積極，AI伺服器需求成為該公司主要成長動能。隨著GPU供應狀況改善，華擎也規劃藉由新產品推出與市場擴張，帶動顯示卡與工業電腦業務成長，智慧物聯網（AloT）應用拓展更將成為推動業績逐季上升的柴火之一。

法人認為，華擎在技術創新與市場開拓上具優勢，為未來競爭力奠定基礎，並提供持續的營收支撐。不過，AI伺服器雖帶來營收增加，但其毛利率偏低，導致毛利較低的產品組合比例上升，進而壓縮毛利率空間。 link p>

