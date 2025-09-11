晴時多雲

點股》智邦：AI基礎建設 商機帶買盤

2025/09/11 10:06

智邦第3季營收不看淡，今日盤中再刷新高。 （記者王憶紅攝）智邦第3季營收不看淡，今日盤中再刷新高。 （記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股王智邦（2345）今日股價開平震盪走高，早盤一度攻上1170元歷史新高價，截至9:53分，股價暫報1150元，上漲60元，漲幅5.5%，成交量逾4400張。

智邦受惠於雲端服務供應商（CSP）客戶持續投入AI基礎建設，及企業端客戶網路架構升級需求，8月合併營收為256.37億元，創單月新高，月增11.5%、年增172.3%，且是連續第17個月年增；累計1-8月營收1519.8億元，年成長147.5%。

市場法人指出，智邦AI加速卡產品第2季開始出貨放量，下半年將進一步提升，並開始逐漸升級到過渡版本，而400G交換器客戶需求維持強勁，800G交換器出貨持續增加下，第3季營收可望較第2季有2位數成長。

外資在最新報告中指出，智邦成長模式不太可能在第4季出現變化，且認為智邦擁有領先的網路專業知識、良好的客戶關係以及系統設計和測試能力。

