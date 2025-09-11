是你嗎？哪種人最愛「先買後退」 美銀答案令人意外

美銀調查，在比較高、中、低收入購物者退貨行為後發現，高收入家庭的零售退貨比率最高，2025年退貨率達購物總額的5.3%。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕網購已成為消費者購物的主要選項之一，然而在盲目的購物下，退貨率也越來越高，但那類人最喜「先買後退」呢？根據美銀調查，在比較高、中、低收入購物者退貨行為後發現，高收入家庭的零售退貨比率最高，2025年退貨率達購物總額的5.3%，主要原因是不缺錢，傾向隨興購買，不合適就退貨。

CNBC報導，美銀最新調查分析，是基於美國簽帳卡與信用卡持卡人的匯總、匿名交易數據，持卡人每月至少進行5筆交易。

報告顯示，低收入家庭的零售退貨比率最低，約佔其購物總額的3.7%。

而退貨率最高則是高收入家庭，達購物總額的5.3%，退貨率最高主要原因是高收入購物者相較低收入者更不缺錢，因此更傾向隨興購買，尤其當他們知道「若商品不合適，日後可退貨」時。

此行為類似消費專家所稱的「包圍式購物」（bracketing），即訂購多種尺寸、顏色或款式的商品，打算保留部分並退還其餘。該報告主要作者、資深經濟學家廷斯利（David Tinsley）表示，對高收入者來說，這種做法相對容易實現。

消費者權益倡議者艾德加·德沃斯基（Edgar Dworsky）指出，「包圍式購物」並非新現象，自網路普及以來就存在，這與走進百貨公司試穿或親眼檢視商品不同，線上購物的盲目性遠高得多。

越來越多消費者頻繁退貨。退貨解決方案公司Optoro的2024年報告顯示，近半數（46%）消費者每月多次退貨，較2023年激增29%。

儘管消費者樂見可退貨，但對零售商而言成本高昂。報告指出，2024年零售商預期年度銷售額中約16.9%將產生退貨，總成本將達8900億美元。

廷斯利表示，零售商坦言這是項高成本業務，為抵銷成本，企業近年收緊退貨政策。NRF與Happy Returns發現，2024年約66%零售商開始對一種或多種退貨方式收取費用。

