焦點股》台玻︰內外資同步撤退 爆量多空交戰

內外資雙雙落跑，台玻股價爆量盤整。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到外資連9賣，再加上主力同步落跑，玻璃股台玻（1802）今日早盤股價在平盤上下大幅震盪，最低來到27.05元，截至9:28分為止，股價上漲0.2元、暫報28.2元、漲幅0.71%，成交量超過3.2萬張。

台玻靠著玻纖布題材，8月股價一路衝到40.1元，不過，隨著董娘賣股消息出爐，再加上日東紡擴產等影響，股價持續向下，但也有網友調出大股東持股，顯示董娘自申報轉讓至今一張未賣，股價下跌跟董娘賣股無關，且日東紡擴產根本是明、後年的事情，台玻股價下跌純粹是籌碼面的問題。

法人認為，此波台玻股價大漲，主要是由主力與外資齊力推升，而外資進場布局時點成本約在20-23元附近，近期外資連9賣合計8.1萬張，主要是獲利了結，再加上主力昨日同步賣超3.3萬張，使得多頭信心潰散，雖然券資比已降至12.27%，但由於籌碼凌亂，預料仍需時間盤整。

