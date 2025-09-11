好食好事食農創生計畫成果亮眼 魏應充親授心法

頂新和德基金捐助人代表魏應充化身業師赴好食好事輔導的食農創生團隊「新和春醬油廠」。（圖由好食好事基金會提）

〔財經頻道／綜合報導〕頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會，9日舉行「食農創生計畫」訪視活動，捐助人代表魏應充親自走訪百年醬油廠「新和春醬油工廠」及「路葡萄莊園」，以「業師」身分提出經營解方，盼協助返鄉青年找到突破方向。

頂新和德基金捐助人代表魏應充化身業師赴好食好事輔導的食農創生團隊「新和春醬油廠」。（好食好事基金會提）

化身業師 親授經營心法

魏應充此行首站來到創立於1921年的「新和春醬油」，現任負責人第四代傳人張又升，十年前從航太系畢業後，毅然返鄉接手阿祖傳下來的百年手工醬油廠，堅持遵循古法乾式釀造工藝釀造具有傳統「醍醐味」的醬油，對於如何行銷較沒有概念，「魏董與團隊到訪，帶來很多新思維。」

頂新和德基金捐助人代表魏應充走訪彰化百年醬油廠「新和春醬油」。（好食好事基金會提）

隨後前往埔心的「路葡萄莊園」。第三代黃俊仕投入十多年建置自動化溫室系統，穩定產量並推動觀光，打造400公尺葡萄藤隧道吸引遊客。

「路葡萄莊園」負責人黃俊仕帶領頂新和德基金捐助人代表魏應充、好食好事基金會董事。（好食好事基金會提）

成果豐碩 助28團隊突圍

好食好事基金會由頂新和德基金捐助，自2022年推動「食農創生計畫」以來，已輔導28家青年團隊，完成84場專屬輔導與360人次培訓，協助籌募資金逾489萬元，達成率高達226%。今年度更以「食農新四力」為題，協助入圍的八組團隊完成產品開發與銷售循環，涵蓋傳統工藝、智慧農業、品牌再造等多元領域，為台灣食農創新注入強勁動能。

擴大影響力 青年不必漂泊

頂新和德基金捐助人代表魏應充受訪時表示，青農返鄉經營能否成功，取決於市場機會與成本結構，好食好事基金會也在思考如何結合彰化旅遊，協助團隊拓展市場。集團也可透過經驗分享，在包裝設計與產品行銷上與青農交流，幫助青年返鄉投入，帶動地方創生。

另外，他觀察到氣候變遷對產業帶來的挑戰，以及線上銷售對青農團隊行銷的迫切性。以這次參訪的葡萄園為例，颱風造成設施嚴重受損，導致苗木無法下種，反映出高經濟作物在生產上對設施依賴甚深。未來需透過更完善的設施支持，並在與政府的溝通中尋求協助，以保障產業發展。

好食好事基金會秉持「更透明、更健康、更永續」的理念，期盼達成「處處有好食」的願景。透過捐助人代表的親身指導與計畫推動，不僅點亮了青創團隊的前行之路，更為台灣食農產業開啟永續發展的新篇章。

