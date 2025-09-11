晴時多雲

馬斯克自爆離開DOGE後就沒踏進華盛頓 嗆美國政府無藥可救

2025/09/11 09:57

馬斯克自爆離開美國政府效率部（DOGE）後，就再也沒有踏進華盛頓特區。（美聯社）馬斯克自爆離開美國政府效率部（DOGE）後，就再也沒有踏進華盛頓特區。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）近日自爆，自今年5月份離開美國政府效率部（DOGE）後，就再也沒有踏進華盛頓特區，甚至直言美國政府「根本無藥可救」。

美媒《商業內幕（Business Insider）》報導，馬斯克近日在洛杉磯舉行的All-In高峰會上受訪表示，自從5月以來，他就沒有再前往華府，並把自己短暫的政府工作經歷比喻為「一場超離奇的支線任務」（side quest）。

而當被問及從DOGE的經驗中學到了什麼時，馬斯克毫不留情地表示，「（美國）政府基本上無藥可救」，還警告美國國債問題嚴重，僅利息支出就超過國防預算，「如果AI和機器人無法解決國債問題，我們就完蛋了」。

馬斯克隨後也將這段訪談片段轉發到社交平台 X 上，並簡單寫下：「完蛋」。

對於上述報導，白宮尚未做出回應。

