被控炒作愛山林股價 甲山林祝文宇不起訴處分確定

台北地檢署調查後認為祝罪嫌不足，涉案的17人均予以不起訴處分，同時依職權送再議，高檢署認為全案調查完備予以駁回，不起訴處分確定。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／台北報導〕甲山林集團董事長祝文宇被控於2020年間，指示下屬以相對成交等手法，拉抬愛山林（2540）股價，獲利高達2.9億元。最終回流到祝文宇實質掌控的帳戶中，一度被認定涉犯證券交易法操縱股價等罪。台北地檢署調查後認為祝罪嫌不足，涉案的17人均予以不起訴處分，同時依職權送再議，高檢署認為全案調查完備予以駁回，不起訴處分確定。

檢調查出，祝文宇疑似為了鞏固公司經營權，2020年5月至9月間，涉嫌指示下屬及親友以連續委託買賣、申報買賣及相對成交等手法，將愛山林的股價從28元炒到64.8元。

請繼續往下閱讀...

祝文宇再指示員工將操作股價所得，利用現金或是層層轉匯的方式，製造追查斷點，資金最終流回甲山林集團及其關係企業銀行帳戶。

據悉，祝文宇宣稱並非是炒作，指示換手，因先前有私募股票問題，且因不清楚稅法規定，才會一開始用自然人名義持有。當時會用稍高於平盤價格購入股票，是因為怕股票被人買走，而非炒作。

檢察官調查後，採信祝文宇等17人的說法，認為祝等人涉犯操縱股價等部分，罪嫌不足，予以不起訴處分。

檢察官同時依職權送再議，高檢署認為全案調查完備予以駁回，不起訴處分確定。

