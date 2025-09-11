晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

被控炒作愛山林股價 甲山林祝文宇不起訴處分確定

2025/09/11 09:44

台北地檢署調查後認為祝罪嫌不足，涉案的17人均予以不起訴處分，同時依職權送再議，高檢署認為全案調查完備予以駁回，不起訴處分確定。（記者吳昇儒攝）台北地檢署調查後認為祝罪嫌不足，涉案的17人均予以不起訴處分，同時依職權送再議，高檢署認為全案調查完備予以駁回，不起訴處分確定。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／台北報導〕甲山林集團董事長祝文宇被控於2020年間，指示下屬以相對成交等手法，拉抬愛山林（2540）股價，獲利高達2.9億元。最終回流到祝文宇實質掌控的帳戶中，一度被認定涉犯證券交易法操縱股價等罪。台北地檢署調查後認為祝罪嫌不足，涉案的17人均予以不起訴處分，同時依職權送再議，高檢署認為全案調查完備予以駁回，不起訴處分確定。

檢調查出，祝文宇疑似為了鞏固公司經營權，2020年5月至9月間，涉嫌指示下屬及親友以連續委託買賣、申報買賣及相對成交等手法，將愛山林的股價從28元炒到64.8元。

祝文宇再指示員工將操作股價所得，利用現金或是層層轉匯的方式，製造追查斷點，資金最終流回甲山林集團及其關係企業銀行帳戶。

據悉，祝文宇宣稱並非是炒作，指示換手，因先前有私募股票問題，且因不清楚稅法規定，才會一開始用自然人名義持有。當時會用稍高於平盤價格購入股票，是因為怕股票被人買走，而非炒作。

檢察官調查後，採信祝文宇等17人的說法，認為祝等人涉犯操縱股價等部分，罪嫌不足，予以不起訴處分。

檢察官同時依職權送再議，高檢署認為全案調查完備予以駁回，不起訴處分確定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財