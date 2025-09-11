比上班族還賺！日風俗女選台灣「海外賣淫」 超驚人收入全說了

日媒指出，現在有越來越多日本女性為了高報酬，冒險赴海外賣春。圖為日前台中市警局第六分局抓到的涉嫌賣淫日本女子。（警方提供）

〔財經頻道／綜合報導〕因為日圓貶值與薪資停滯，日本人為了更高收入而選擇出國謀生的情況也已不再稀奇，當中不乏到海外賣淫作為收入來源的日本女性，長期關注日本性風俗產業的日本記者中山美里最近就採訪2位曾到海外賣淫的日本性工作者，聽她們談談親身經歷，其中一人甚至以台灣為據點發展事業，據稱，在亞洲地區賣淫一個月就可賺到300至400萬日圓（約62.6萬至83.4萬元新台幣）。

中山美里同時也是一般社團法人siente的代表理事，該組織主要是支持性工作者等女性的多元生活方式，她訪問的首個對象，是長相如偶像般美貌的風俗女A子，A子曾多次前往海外賣淫，包含2次前往菲律賓馬尼拉、1次來台灣、1次來澳門，中山美里描述，A子有著黑色半長髮、纖細身材、明亮大眼與白皙肌膚，如果有人說她是偶像團體成員也不會令人懷疑。

A子在日本就從事風俗業，但一週只在風俗店工作2、3天。不過因為不擅長經營社群、難以吸引客人，每天僅有1至2名客人上門，有時甚至完全沒有人指名。A子坦言，為了養活男友，加上日常生活開銷極高，也很常進行醫美，所以才需要靠海外賣淫補足資金缺口。

A子說，她去海外賣淫2週就賺了 200 萬日圓（約41.7萬元新台幣），所以之後只要錢不夠，就會接海外的工作。」

第2個對象是以台灣、南韓為據點的B子，B子曾數度前往台灣、南韓與新加坡賣淫，和A子一樣，她也有姣好容貌。最初是為了支付整形費用而出國，但之後單純因為「待遇很高」而持續進行。她說：「一開始是透過仲介去台灣。仲介建議想要安全又離日本近的話，可以選南韓或台灣。我因為台灣有著親日形象，所以就選擇了那裡。」

B子後來甚至開始不透過仲介、直接接工作。B子透露，她只在亞洲進行海外賣淫，主要因為機票得自付，距離近比較省錢，且住宿通常是免費的，但若住在飯店，則需支付每日的房費。B子進一步解釋，雖然聽說在美國一天能賺 50 萬日圓以上（約10.4萬元新台幣），但必須自己支付全部費用，住宿還貴了不少，加上最近入境審查嚴格，所以同業都變得比較謹慎。

這些日本女性到海外賣淫的收入依地區有所不同，在亞洲每個月約可賺 300至400 萬日圓；美國、澳洲、加拿大每個月則可達到 500至800 萬日圓（約104.3萬至166.9萬元新台幣）。

B子說：「每天接客10人以上是常態，每人30分鐘到1小時。基本上只做『那種事』，不用陪客人聊天，反而比較輕鬆。」

