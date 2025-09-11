侯永清：台灣半導體業成功有兩大優勢

侯永清表示，台灣半導體業成功有兩大優勢（資料照）

〔記者洪友芳／台北報導〕台積電資深副總暨副共同營運長侯永清昨在SEMICON Taiwan國際半導體展大師論壇中指出，台灣競爭優勢在於有完整與堅強的半導體生態系統，還有北中南3個科學園區，單一窗口，任何產品只要有問題，車程1小時內就可找到合作夥伴獲供應商解決。

地緣政治掀起全球各國紛找台積電要建立自主半導體，侯永清強調，台灣半導體業成功，來自全球供應鏈及夥伴夥伴的合作成果，不是找半導體公司蓋晶圓廠就以為可做半導體了。

請繼續往下閱讀...

侯永清表示，過去30年，台灣半導體累積來自全球的生態系統完整與堅強，包括全球的客戶、合作夥伴與台灣半導體業一起建立生態系統，並拓展到軟體，才能持續創新，為科技注入更多可能性，摩爾定律2.0才剛開始。

他也指出，過去1年，已有40家全球合作夥伴在台灣建立營運、研發中心，今年有將更多合作夥伴在台灣落地，顯示台灣的生態系完整與堅強，並習慣協作，吸引國際合作夥伴願意來台。

侯永清並表示，台灣產業的優勢是北中南共設有3個科學園區，擁有一致的法規、標準，單一窗口可以快速溝通，不需要經過太多的程序，任何產品只要有問題，都可以在車程1小時內，找到合作夥伴或供應商解決。

不過，侯永清認為，生態系是自然形成，至今台灣與全球合作夥伴合作分工型態非常成熟，目前面臨的挑戰是，有些國家或政府基於國家安全與供應鏈韌性考量，透過人為的介入半導體業，這恐將會減緩產業創新的速度，成本效益也會降低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法