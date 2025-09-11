晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

如何只花「1美元吃飽三餐」 ! 美網紅姊妹花教「省錢方法」 目的曝光

2025/09/11 10:02

美國網紅姊妹教導人們，如何每天只花1美元吃飽3餐，目的曝光。（歐新社）美國網紅姊妹教導人們，如何每天只花1美元吃飽3餐，目的曝光。（歐新社） 

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普祭出新關稅政策後，美國通貨膨脹率在6月份大幅上升，推高了從服裝到咖啡等商品的價格。外媒指出，美國物價高漲讓民眾生活壓力倍增，一對美國網紅姊妹花布魯克·薩瑟蘭（Brooke Southerland）透過社群媒體教導大家如何用每天僅1美元（約台幣30元）解決3餐的省錢方法，目標是為「減少人們對財務困境的恥辱感」，引起廣大迴響。

據報導，布魯克·薩瑟蘭 （Brooke Southerland） 和艾米麗·安德森 （Emily Anderson） 所分享的「窮人餐」，竟是源自於親身經歷。她們指出，「影片裡教導的是，當你窮困潦倒時可以做的飯菜」。主要是為經濟困難的人們製作低成本美食影片，這也成為了另一種類型的「媽媽影響者」。

美國物價上漲，從雞蛋上漲16%、咖啡上漲14%，到牛肉上漲11%，導致食物銀行申請救濟的家庭增加22%。因此，這個主題已成為吸引網友點閱的流量密碼，背後反映的是美國嚴重的通貨膨脹的問題。

Brooke表示，當她姊姊過世後，她和母親在整理遺物時發現了一張食物銀行的領取卡，才知道姊姊一直默默承受食物不安全的困境，這讓她決心透過影片幫助弱勢民眾減少煩惱三餐時的羞愧感。不過，她坦言，這類省錢飲食的缺點是有時無法兼顧營養均衡，有些觀眾認為蔬菜是最重要的選擇，但對真正經歷困境的人來說，新鮮蔬菜在某些情況下算是奢侈品。

報導指出，Brooke所在的田納西莫里斯小鎮，當地居民們幾乎都抱怨物價太高。居民布拉德利（Linda Bradley）表示，有些東西比一年前貴了4倍，以前買一塊烤肉只需12到15美元（約新台幣363元-453元），現在要35美元（約新台幣1059元），非常誇張。

另一位居民Tony Mayes則說，以前一週只需花40美元（約新台幣1210元），現在卻要花140美元（約新台幣4237元）左右，他不認為短期內會降價，感嘆「政府根本不在乎我們這種人」。

面對物價議題可能引發的爭議，Brooke表示，她們會避免使用容易引戰的關鍵字，包括共和黨、民主黨、自由派、保守派、關稅、川普和拜登等詞彙，以避免酸民留言攻擊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財