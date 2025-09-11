如何只花「1美元吃飽三餐」 ! 美網紅姊妹花教「省錢方法」 目的曝光

美國網紅姊妹教導人們，如何每天只花1美元吃飽3餐，目的曝光。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普祭出新關稅政策後，美國通貨膨脹率在6月份大幅上升，推高了從服裝到咖啡等商品的價格。外媒指出，美國物價高漲讓民眾生活壓力倍增，一對美國網紅姊妹花布魯克·薩瑟蘭（Brooke Southerland）透過社群媒體教導大家如何用每天僅1美元（約台幣30元）解決3餐的省錢方法，目標是為「減少人們對財務困境的恥辱感」，引起廣大迴響。

據報導，布魯克·薩瑟蘭 （Brooke Southerland） 和艾米麗·安德森 （Emily Anderson） 所分享的「窮人餐」，竟是源自於親身經歷。她們指出，「影片裡教導的是，當你窮困潦倒時可以做的飯菜」。主要是為經濟困難的人們製作低成本美食影片，這也成為了另一種類型的「媽媽影響者」。

美國物價上漲，從雞蛋上漲16%、咖啡上漲14%，到牛肉上漲11%，導致食物銀行申請救濟的家庭增加22%。因此，這個主題已成為吸引網友點閱的流量密碼，背後反映的是美國嚴重的通貨膨脹的問題。

Brooke表示，當她姊姊過世後，她和母親在整理遺物時發現了一張食物銀行的領取卡，才知道姊姊一直默默承受食物不安全的困境，這讓她決心透過影片幫助弱勢民眾減少煩惱三餐時的羞愧感。不過，她坦言，這類省錢飲食的缺點是有時無法兼顧營養均衡，有些觀眾認為蔬菜是最重要的選擇，但對真正經歷困境的人來說，新鮮蔬菜在某些情況下算是奢侈品。

報導指出，Brooke所在的田納西莫里斯小鎮，當地居民們幾乎都抱怨物價太高。居民布拉德利（Linda Bradley）表示，有些東西比一年前貴了4倍，以前買一塊烤肉只需12到15美元（約新台幣363元-453元），現在要35美元（約新台幣1059元），非常誇張。

另一位居民Tony Mayes則說，以前一週只需花40美元（約新台幣1210元），現在卻要花140美元（約新台幣4237元）左右，他不認為短期內會降價，感嘆「政府根本不在乎我們這種人」。

面對物價議題可能引發的爭議，Brooke表示，她們會避免使用容易引戰的關鍵字，包括共和黨、民主黨、自由派、保守派、關稅、川普和拜登等詞彙，以避免酸民留言攻擊。

