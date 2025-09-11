晴時多雲

怕當局再找碴 LG撤離美各地電池廠大批韓籍員工

2025/09/11 10:29

知情人士表示，在美國當局突擊檢查後，LG能源解決方案緊急撤離美國各地工廠的韓籍員工。（路透資料照）知情人士表示，在美國當局突擊檢查後，LG能源解決方案緊急撤離美國各地工廠的韓籍員工。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2名知情人士表示，由於上週美國當局突襲檢查現代汽車（Hyundai）與LG能源解決方案（LG Energy Solution）的合資工廠後，發現不少工人有簽證問題，LG目前正在將大批韓籍工人從美國其他地區的工廠撤離回國。

《路透》報導，美國當局上週在喬治亞州的現代－LG合資電池廠逮捕了475名非法工人，其中包括300多名韓人，這是相關部門史上規模最大的單一地點執法行動。被拘留的許多人在美國從事建築或設備安裝工作，而這些工作不符合他們持有的電子旅遊簽證ESTA或B-1商務旅行簽證所允許的條件。

隨著美方預計將擴大執法，LG也緊急撤離各地工廠的韓籍員工。1名知情人士表示，由於華府的行動可能會導致LG在美國的投資計劃被迫放緩，LG能源解決方案還要求承包商制定應急計劃，並僱用當地工人。

這家全球第2大車用電池製造商在美國有7座工廠，其中4座正在興建中。

據報導，部份在喬治亞州被拘留的工人已遣返回國。1名知情人士透露，LG能源解決方案其他工廠的員工已被告知，如果是透過ESTA入境，計劃在美國工作的人員，需在本週末前返韓，知情人士提到，其中包括在這些工廠工作的承包商人員。

另名知情人士則表示，先前在田納西州電池廠工作的韓籍員工，由於簽證問題，也在近幾日回國或是已計劃返韓。這座工廠是由LG和通用汽車（General Motors）合資。目前仍不清楚有多少工人返回南韓。

知情人士指出，南韓設備供應商的工程師經常被派往美國廠協助安裝或微調生產設備，並培訓美國工人。另名知情人士透露，這些供應商的人員有時會在LG美國廠工作好幾個月，以協助提升產量。

針對報導，LG能源解決方案發言人表示，公司已要求美國出差的員工立即返國或留在居住地，並未對承包商員工的情況多做回應，也拒絕評論此舉是否會影響美國建廠進度。

