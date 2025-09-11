老伴沒留遺囑過世！79歲老婦因兒「2動作」揭殘酷晚年生活

1名79婦人和子（化名）放棄繼承權，因兒子偷偷辦理分割繼承登記，並準備將房子賣了，若申請獲得批准，房子可能會強制被拍賣，和子將被驅逐，陷入無家可歸困境。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕家人過世後，留下的不僅是悲傷，遺產問題可能會動搖親人之間的關係，1名79婦人和子（化名）其老伴1年前過世，由於老伴並未留遺囑，而她覺得繼承手續太複雜，放棄繼承權，將價值3000萬日圓的房子留給2位子女，如今兒子要將房子賣掉，雖女兒不同意，但兒子卻偷偷辦理分割繼承登記，並準備將房子賣了，若申請獲得批准，房子可能會強制被拍賣，和子將被迫搬離，陷入無家可歸困境。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，1名52歲在東京打工的中川美咲（化名）其80歲父親隆志（化名）1年前去世了，因其留下的家宅，讓家人間的關係留下深深的隔閡。

由於父親沒有留下遺囑，因此，繼承人是母親、哥哥和我3人，然而，年邁的母親和子因繼承手續太複雜，因此放棄了繼承權，所以現在只剩下我和哥哥兩個繼承人了。

母親至今仍獨自居住的故居，那是1棟有40年歷史的木屋，離東京車站比較近，光是土地就價值約3000萬日圓（約新台幣630萬元），問題在於如何處理這棟老房子。

美咲希望母親身體健康，一直住在那裡，直到她住進養老院之類的地方，再賣房子，但哥哥健太不這麼想。

健太經營著１家小型IT公司，然而，生意似乎不太好， 公司現金流緊張，他需要立即賣掉房子拿到現金。

他說他會給我1500萬日圓，也就是我的法定繼承部份，我問他你母親怎麼辦？他竟自私說，你可以用賣房子的錢在附近租１間小公寓給母親住。

雖然兩人立場相反，美咲當時還有些樂觀，心想：「哥哥只是在經營生意上遇到了些麻煩。我相信只要給他時間，他就會理解的。」然而，這微弱的希望被一通電話殘酷地粉碎了。

談判中斷幾週後，健太突然打來電話， 「他說他已經把家裡的房子登記在聯名名下，隨後，他收到哥哥律師的掛號信，信中寫道：「如果你不立即同意出售房子，我們準備向家庭法庭提交調解申請，以分割共同財產。

美咲內心充滿悲傷與憤怒，因一旦共同財產申請獲得批准，法院可能會強制拍賣該房產。這不僅意味著該房產將以低於市場價格的價格出售，還可能意味著仍住在那裡的母親將被驅逐。

為保護母親居住的房子，美咲決定透過法庭爭取我的權利和母親的生計。

專家指出，如果隆志生前留下1份經過公證的遺囑，寫明所有資產應由妻子和子繼承，或和子去世後，家宅應由我的兄弟姐妹均分，健太就無法獨自辦理登記手續，糾紛也就不會發生了。此外，為了防止繼承糾紛，提前為臨終做好準備非常重要。

