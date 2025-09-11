晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

老伴沒留遺囑過世！79歲老婦因兒「2動作」揭殘酷晚年生活

2025/09/11 15:10

1名79婦人和子（化名）放棄繼承權，因兒子偷偷辦理分割繼承登記，並準備將房子賣了，若申請獲得批准，房子可能會強制被拍賣，和子將被驅逐，陷入無家可歸困境。（彭博）1名79婦人和子（化名）放棄繼承權，因兒子偷偷辦理分割繼承登記，並準備將房子賣了，若申請獲得批准，房子可能會強制被拍賣，和子將被驅逐，陷入無家可歸困境。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕家人過世後，留下的不僅是悲傷，遺產問題可能會動搖親人之間的關係，1名79婦人和子（化名）其老伴1年前過世，由於老伴並未留遺囑，而她覺得繼承手續太複雜，放棄繼承權，將價值3000萬日圓的房子留給2位子女，如今兒子要將房子賣掉，雖女兒不同意，但兒子卻偷偷辦理分割繼承登記，並準備將房子賣了，若申請獲得批准，房子可能會強制被拍賣，和子將被迫搬離，陷入無家可歸困境。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，1名52歲在東京打工的中川美咲（化名）其80歲父親隆志（化名）1年前去世了，因其留下的家宅，讓家人間的關係留下深深的隔閡。

由於父親沒有留下遺囑，因此，繼承人是母親、哥哥和我3人，然而，年邁的母親和子因繼承手續太複雜，因此放棄了繼承權，所以現在只剩下我和哥哥兩個繼承人了。

母親至今仍獨自居住的故居，那是1棟有40年歷史的木屋，離東京車站比較近，光是土地就價值約3000萬日圓（約新台幣630萬元），問題在於如何處理這棟老房子。

美咲希望母親身體健康，一直住在那裡，直到她住進養老院之類的地方，再賣房子，但哥哥健太不這麼想。

健太經營著１家小型IT公司，然而，生意似乎不太好， 公司現金流緊張，他需要立即賣掉房子拿到現金。

他說他會給我1500萬日圓，也就是我的法定繼承部份，我問他你母親怎麼辦？他竟自私說，你可以用賣房子的錢在附近租１間小公寓給母親住。

雖然兩人立場相反，美咲當時還有些樂觀，心想：「哥哥只是在經營生意上遇到了些麻煩。我相信只要給他時間，他就會理解的。」然而，這微弱的希望被一通電話殘酷地粉碎了。

談判中斷幾週後，健太突然打來電話， 「他說他已經把家裡的房子登記在聯名名下，隨後，他收到哥哥律師的掛號信，信中寫道：「如果你不立即同意出售房子，我們準備向家庭法庭提交調解申請，以分割共同財產。

美咲內心充滿悲傷與憤怒，因一旦共同財產申請獲得批准，法院可能會強制拍賣該房產。這不僅意味著該房產將以低於市場價格的價格出售，還可能意味著仍住在那裡的母親將被驅逐。

為保護母親居住的房子，美咲決定透過法庭爭取我的權利和母親的生計。

專家指出，如果隆志生前留下1份經過公證的遺囑，寫明所有資產應由妻子和子繼承，或和子去世後，家宅應由我的兄弟姐妹均分，健太就無法獨自辦理登記手續，糾紛也就不會發生了。此外，為了防止繼承糾紛，提前為臨終做好準備非常重要。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財