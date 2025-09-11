晴時多雲

年收入126萬開心買房！購屋忽略「2陷阱」 10年後面臨「此」惡夢

2025/09/11 16:11

年收入126萬年輕夫妻開心買房，忽略新建住宅減稅優惠，及土地增值2購屋陷阱，10年後面臨房屋稅暴增惡夢。示意圖。（法新社）年收入126萬年輕夫妻開心買房，忽略新建住宅減稅優惠，及土地增值2購屋陷阱，10年後面臨房屋稅暴增惡夢。示意圖。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本１對家庭年收入600萬日圓（約新台幣126萬元）的45歲夫妻，10年前，開心在東京附近買了１間新房，但因忽略了新建住宅減稅優惠，及土地增值2購屋陷阱，導致房屋稅從10年前10萬日圓（約新台幣2.1萬元），如今暴增至25萬日圓（約新台幣5.25萬元），在薪水不漲，家庭支出不斷增加，讓夫妻倆現陷入每年付不起25萬日圓房屋稅的惡夢之中。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，「沒想到會這樣……」住在東京附近的下村優也（45歲，化名）無奈地笑著說。他至今仍清楚記得10年前和妻子陽子（45歲，化名）購買夢想新房時的喜悅。

當時，夫妻倆都是35歲，家庭年收入約600萬日圓（約新台幣126萬元），他們用一點一點存下來的頭期款買了1間3LDK（3房1個客廳/餐廳/廚房）戶型的房子。

他們每個月的房貸約13萬日元（約新台幣2.73萬元），這和當時租屋的租金差不多，所以他們認為這是一個合理的方案。購屋後，他們收到了第１筆房產稅通知單，上面寫著每年的稅額大約是10萬日圓（約新台幣2.1萬元），比想像的便宜多了，夫妻倆鬆了一口氣，然而，３年後，他們樂觀的預期破滅了。第４年春天，當陽子打開納稅通知單時，她不禁驚呼：「我的稅幾乎翻了１倍！」優也趕緊查看帳單，看到了18萬日圓（約新台幣3.78萬元）的數字。

為什麼會突然增加？夫妻倆瘋狂地研究這個問題，最終意識到「新房減稅」已經結束了，在最初的3年裡，他們一直享有1項特殊的免稅政策。

然而房屋稅的痛苦意外並未結束，買房１０年後，小鎮發生了翻天覆地的變化，他們家最近的車站旁新開了個車站，車站前也蓋了1座大型商業設施，市中心的交通大大改善，小鎮的人氣也隨之高漲，土地資產價值上漲的喜悅並沒有持續太久，因為這直接反映在了房產稅的評估上。

今年的報稅通知書上顯示的金額高達驚人的25萬日圓（約新台幣5.25萬元），是之前的2.5倍。

「孩子們現在上高中，學費和未來的大學費用等教育費用正處於頂峰。我的工資十年來幾乎沒漲多少，但開銷卻越來越大。生活便利了，我們很高興，但現在我們的稅金也隨之上漲，我們實在付不起這麼多錢。」 夫婦倆在他們夢想口氣的客廳裡深深地嘆了口氣。

專家表示，雖然購屋常被描述為“夢想之家”，但理想與現實之間可能存在很大差距，尤其是年度房屋稅，是購屋時常被忽略的陷阱之一，建議有意買房者，一定要搞清楚購屋時是否有那些稅制優惠，且要進一步評估土地增值問題，才不會最後面臨與優也夫妻一樣的問題。

