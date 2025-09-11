睡一覺多出125億元！甲骨文CEO在6小時內財富暴漲

63歲的甲骨文執行長凱芝的身家，在短短6小時內就增加了4.12億美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕甲骨文（Oracle）股價在週三（10日）大漲，這讓63歲的甲骨文執行長凱芝（Safra Catz）身家，在短短6小時內就增加了4.12億美元（約125.8億元新台幣），淨資產估計已達34億美元，相較於週三開盤的30億美元大幅攀升。

《CNBC》報導，凱芝的身家暴增和甲骨文股價大漲有關，甲骨文週二（9日）下午公布的財報顯示，未完成履約義務金額高達4550億美元，這推動其股價在隔日大漲約 40%。

截至週三下午，《富比士》估算凱芝的淨資產已達34億美元，較當日開盤時的30億美元大幅攀升。

甲骨文股價的表現對甲骨文聯合創辦人艾里森（Larry Ellison） 的財富影響則更為驚人，艾里森的淨資產從週三早上的 2930 億美元，暴增至 3863 億美元，現已成為全球第2大富豪。

艾里森在 2014 年卸下執行長職務後，由凱芝出任共同執行長；但自 2019 年共同執行長赫德（Mark Hurd）去世後，她成為甲骨文唯一的執行長。

在凱芝的領導下，甲骨文股價屢創新高，出現自 1999 年科技泡沫以來未曾見過的漲勢，自凱芝自2014年出任執行長至今，甲骨文股價已上漲超過 800%。

凱芝是美國薪酬最高的執行長之一，僅在 2022 年，她的總薪酬就高達1.38億美元，主要來自股票期權。根據甲骨文提交的申報文件，凱芝在2024年的總薪酬約為650萬美元。根據《富比士》今年6月的排名，凱芝是全球第40大白手起家的女性富豪。

