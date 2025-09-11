黃金超狂又再飆！聯準會降息預期上升 專家揭有望漲到「這價格」

黃金價格週三（10日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週三（10日）徘徊在歷史高點附近，因市場預期美聯準會將在下週的會議上恢復降息，此前公布的美國通膨數據低於預期，進一步推升此一看法。專家坦言，若黃金衝破3750美元阻力位，年底前可能進一步逼近3900美元。

現貨黃金上漲 0.6%，至每盎司 3647.94 美元，週二（9日）一度觸及 3673.95 美元的歷史高點。

請繼續往下閱讀...

美國12月交割的黃金期貨價格持平，收在每盎司 3682 美元。

美國勞工部數據顯示，8 月份生產者物價指數 （PPI） 意外下滑，主因服務成本下降所致。

City Index 與 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「若美國數據進一步走弱，將繼續支撐黃金走勢，市場甚至可能預期今年底前將有超過2次降息。」

黃金傳統上被視為應對政治與經濟不確定性以及通膨的避險工具，同時在低利率環境下表現通常良好。今年迄今黃金已上漲超過 39%。

芝商所（CME）的 FedWatch 工具顯示，市場預期美聯準會在 9 月 16至17 日會議上降息 1 碼（0.25 個百分點）的機率高達 90%，但更大幅度降息的可能性則相當低。

ActivTrades 資深分析師 Ricardo Evangelista 表示：「3750 美元已浮現為下一道重要阻力位，若金價能站穩其上，年底前可能進一步逼近 3900 美元。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法