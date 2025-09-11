兒女視訊想借錢？ AI換臉詐騙真假難辨 農金署提醒3眉角

「農業部農業金融署」先前透過臉書粉專發布影片，片中可看到一名父親接到「女兒」來電，雙方進行視訊通話時，「女兒」向他表示需要30萬周轉，因為公司有急用，爸爸因為看到「女兒」的臉也不疑有他。（圖擷自臉書）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕詐騙犯罪猖獗，AI換臉也成為新型態的詐騙犯罪手法，農業部農業金融署先前也透過影片示範，現在AI換臉換聲非常容易，即使透過社群通訊看到對方的臉、或聽到對方的聲音，也都依然有可能是詐騙假冒的，農金署署長李聰勇也親身示範，只要透過AI技術他隨時都能「瞬間換臉」，並提出3個「眉角」，提醒民眾匯款前務必「多想一點、多問一點、多查一點」。

「農業部農業金融署」先前透過臉書粉專發布影片，片中可看到一名父親接到「女兒」來電，雙方進行視訊通話時，「女兒」向他表示需要30萬周轉，因為公司有急用，爸爸因為看到「女兒」的臉也不疑有他，表示會立刻籌錢匯給她。

請繼續往下閱讀...

在影片中這名「女兒」還把假髮摘下，瞬間變成農金署署長李聰勇的樣貌，並指現在的詐騙集團會使用AI技術假扮成一般民眾的親友，或是電視上的名人來騙錢。（圖擷自臉書）

不過畫面一轉，這名「女兒」隨即表示這可能是詐騙，提醒千萬不能立刻把錢匯出去，在影片中這名「女兒」還把假髮摘下，瞬間變成農金署署長李聰勇的樣貌，並指現在的詐騙集團會使用AI技術假扮成一般民眾的親友，或是電視上的名人來騙錢。

隨後李聰勇也再度示範，詐騙集團可以利用社群上的照片，只要透過AI技術，就能隨時把臉換成不同人，就連聲音也都能處理得非常相似，令人難辨真假。

李聰勇也示範，詐騙集團可以利用社群上的照片，只要透過AI技術，就能隨時把臉換成不同人，就連聲音也都能處理得非常相似，令人難辨真假。（圖擷自臉書）

對此李聰勇也提出相關建議。首先如果是突然接到認識的親友想要找你投資、借錢，一定要提高警覺，因為對方很可能是詐騙，錢一旦匯出去就沒了。

其次在匯款前也要注意3個「眉角」，包含多想一點、多問一點、多查一點。也就是在匯款前要再多想一下，與要匯款的對象也可以事先設定通關密語，或是詢問對方的一些個人資訊，多番驗證對方是否為真人，而對於不明的電話或是不明網址也不要回撥或是點擊，心中若是有任何懷疑，也可隨時打165防詐專線確認。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法