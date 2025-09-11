美股收盤》甲骨文狂飆近36％！標普那指創高 台積電ADR漲近4％

美股標普500指數和那斯達克指數週三再度創新高，道瓊工業指數則下跌220點或0.48%，費城半導體指數揚升2.38%。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕美股標普500指數和那斯達克指數週三再度創下新高，甲骨文股價飆升近36%，且通膨數據低於預期，支持了美國聯準會（Fed）將降息的預期。標普上漲0.3%，那指上漲0.03%，道瓊工業指數受蘋果股價下跌拖累，下跌220點或0.48%，費城半導體指數揚升2.38%，台積電ADR大漲3.79%，收在260.44美元。

綜合外媒報導，美國大型科技軟體公司甲骨文指出，人工智慧公司對其雲端服務的需求激增，週三股價飆升近36%，創下自1992年以來的最大單日漲幅，也帶動人工智慧相關晶片股，輝達上漲3.85%，博通上漲近10%，AMD攀升2.4%。剛完成新品發表會的蘋果，許多投資人認為，該公司在主導人工智慧領域的競爭中落後，股價下跌3.23%，連續第四個交易日下滑。

美國勞工部統計局10日公布最新生產者物價指數（PPI），8月批發價下跌0.1%，年增2.6%，為6月以來新低，更遠不及預期的3.3%，顯示批發通膨壓力低於預期，市場押注Fed下週將展開降息。這份報告為週四更受關注的消費者物價指數提供一個積極信號，表明美國通膨正在降溫。

道瓊工業指數下跌220.42點或0.48%，收45490.92點。

那斯達克指數上漲6.572點或0.03%，收21886.06點。

S&P 500指數上漲19.43點或0.3%，收6532.04點。

費城半導體指數上漲138.267點或2.38%，收5958.092點。

