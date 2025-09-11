晴時多雲

甲骨文股價飆40%　創辦人艾里森超越馬斯克登首富

2025/09/11 01:45

〔中央社〕美國軟體巨擘甲骨文（Oracle）股價大漲逾40%，創辦人艾里森（Larry Ellison）身家跟著水漲船高，超越特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），登上世界首富。

截至美東時間今天上午10時，艾里森的資產總值已接近4000億美元。根據彭博，馬斯克目前身家約3850億美元。

資產排在艾里森與馬斯克之後的依序為Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），以及Google共同創辦人佩吉（Larry Page）與布林（Sergey Brin）。

艾里森財富迅速增加，與他和家族積極布局人工智慧、媒體及政壇息息相關。

甲骨文今天股價勁揚，主因公司宣布雲端服務已有超過4500億美元的未交貨訂單，並與主要AI領域玩家輝達（Nvidia）及ChatGPT幕後支持者OpenAI簽下數十億美元運算合約。

艾里森家族版圖也進一步擴大，其子大衛（David）近期完成對派拉蒙全球（Paramount Global）80億美元收購案。

身為總統川普的重要支持者，艾里森也於近期造訪白宮，宣布與日本軟銀集團社長孫正義以及OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）共同推動大型資料中心計畫。

現年81歲的艾里森40多年前創辦甲骨文。該公司市值今天交易時一度逼近1兆美元。（編譯：鄭詩韻）1140911

