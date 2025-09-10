已無降息阻力！美PPI意外下滑 川普再喊大幅降息

美PPI意外下滑，川普再喊降息。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，在貿易服務利潤遭壓縮，及產品成本略為上漲之際，美國上月生產者物價指數（PPI）意外下滑，顯示美國國內企業可能正吸收部分進口關稅。而儘管進口關稅升高，卻缺乏強勁的PPI壓力，也顯示勞動市場低迷下，美國國內需求逐漸疲軟，美國總統川普在其社群平台，再度疾呼聯準會（Fed）降息。

川普10日在「真相社群」發文說，「沒有通膨！！『太慢先生（意指聯準會主席鮑爾）』現在一定要降息，大幅降息。鮑爾完全是個災難，他什麼都不懂」。

請繼續往下閱讀...

路透報導，FWDBONDS首席經濟學家魯普基（Christopher Rupkey）指出，「生產者層面的通膨幾乎沒有動靜，顯示關稅效應尚未全面推升物價壓力；隨著時間推移，人們不禁要問，是否存在成長放緩與經濟需求疲弱等因素抑制通膨，現在幾乎沒有什麼可以阻止降息了」。

美國勞工部統計局10日公布，上月PPI下降0.1%，7月下修後上漲0.7%，路透依據7月先前報告的上漲0.9%預測，8月PPI將上升0.3%。

報導說，服務價格下滑0.2%是8月PPI意外下跌的主因，而7月服務價格反彈0.7%。8月貿易服務利潤下跌3.9%，主因在於機械與汽車批發利潤下降3.9%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法