財經 > 財經政策

輝達分紅協議學院版？ 盧特尼克：美政府擬要求大學專利收益分潤

2025/09/10 22:48

盧特尼克（圖後）認為，美國政府應從大學院校的專利獲益中分得一杯羹。（法新社）盧特尼克（圖後）認為，美國政府應從大學院校的專利獲益中分得一杯羹。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國新聞網站《Axios》10日報導，在入股英特爾，以及取得輝達中國晶片銷售一部分營收後，美國商務部長盧特尼克指出，美國政府下一個目標，可能鎖定使用聯邦資金進行科學研究的大學院校，亦即將從其專利獲益中，分得一杯羹。

報導說，一直致力更深入控制民營部門，並從中獲利的川普政府，現在希望對學術界採取相同行動，從大學科學家的工作成果中，攫取數百甚至數千億美元利益。

川普政府已耗費數月，就招生、DEI（多元、公平與共融）政策以及反猶太主義議題，施壓大學院校。多名大學領導人已辭職，其他學校則支付龐大和解金。

盧特尼克在《Axios Show》指出，川普政府下一步將確保美國政府能從那些大學科學家，研發出的智慧財產中分得一杯羹，因為這些智慧財產都使用了納稅人的資金。

他說，「我認為這些大學拿到全部經費，科學家獲得專利，大學獲得專利，但是500億美元的資助者，就是美國政府得到什麼？零！」。

他繼續說，「在商界，如果我給他們100%經費，我和科學家可以獲得一半利潤，所以我認為，如果我們出資，而他們發明了1項專利，美國納稅人應獲得1半利潤」。

報導說，盧特尼克上月致函哈佛大學，要求提交該校所有專利的完整名單，而這些專利都使用到聯邦資助的研究經費。

他指出，他也有意致函加州大學系統，「我認為將由這幾所大學開始，接著將形成一份主要協議」。他補充，如果這種利益共享協議實施，社會安全系統將可以獲得資金挹注，赤字也將減少或消除。

他說，「如果我們為研究、實驗室付費，如果這是我們的錢、美國納稅人的錢，美國納稅人就應該成為受益夥伴」；「美國應該參與其中，我們怎麼能不拿回我們的資金？這太瘋狂了」。

報導說，事實上，川普政府近期與民營企業達成的協議，包括入股英特爾10%股份、取得輝達人工智慧（AI）晶片中國營收15%等，與共和黨傳統觀念大相逕庭。

