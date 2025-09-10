三星希望落空！英特爾不會授權技術 持續開發玻璃基板

英特爾表示，玻璃基板計畫正按照公司的路線圖進行，並否認有關商業化或完全放棄該技術的報導。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾表示，玻璃基板計畫正按照公司的路線圖進行，並否認了有關商業化或完全放棄該技術的報導。此前有媒體報導，討論了英特爾玻璃基板技術授權三星的傳聞，然而，英特爾聲明表明，玻璃基板計劃目前保持一致，考慮到玻璃基板在封裝技術領域的巨大作用，這是一個樂觀的進展。

玻璃基板在封裝解決方案中被用來取代有機材料，它們具有許多優勢，例如更高的封裝強度，從而確保更長的耐用性和可靠性；以及更高的互連密度。

請繼續往下閱讀...

鑑於先進封裝設備在現代社會的重要性，這項技術被視為對「未來」的押注。令人驚訝的是，英特爾過去一直在玻璃基板的研發競賽中處於領先地位，只是近期研發放緩，進展受到了阻礙。

最近的報導中，傳出英特爾玻璃基板項目的關鍵人物如何離開公司，轉而與三星電子機械部門等公司合作，這讓人覺得英特爾正傾向於放棄這項業務。然而，根據報導稱，英特爾並未對其玻璃基板計劃做出任何改變，而且該公司將全力投入這項業務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法