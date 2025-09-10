晴時多雲

千萬元積蓄因享受旅遊「這些事」腰斬 退休男懊悔了、陷入晚年焦慮

2025/09/10 21:46

68歲日本退休男子因為犒賞自己過度旅遊消費，存款幾乎腰斬，並開始對晚年生活感到焦慮不已。（示意圖，法新社）68歲日本退休男子因為犒賞自己過度旅遊消費，存款幾乎腰斬，並開始對晚年生活感到焦慮不已。（示意圖，法新社）  

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕家住千葉縣的大澤誠一（化名，68歲）曾是公司職員，任職於國內一家大型製造商。60歲退休後，透過再就業制度繼續工作到65歲，積蓄總額達7000萬日圓（台幣1440萬元），其中包括退休金3500萬日圓和之前的積蓄3500萬日圓。現年68歲的他因為犒賞自己過度旅遊消費，存款幾乎腰斬，並開始對晚年生活感到焦慮不已。

誠一表示，「說實話，我覺得自己在退休儲蓄方面很成功。我已經還清了房貸，我和妻子每月加起來能領到近25萬日圓（台幣5萬元）的退休金。我當時想，只要我不奢侈浪費，我的餘生就能安穩無憂。」

然而，退休後，隨著時間的流逝，誠一開始和妻子一起乘坐商務艙出國旅行，以此作為「對他們多年旅行的獎勵」。夏威夷、西班牙、法國南部、斯堪的納維亞半島，在熱愛旅行的妻子的邀請下，他們每年都會享受兩次兩到三週的長途旅行。

兩夫妻覺得應該趁著還能坐商務艙的時候享受，他們選擇豪華酒店，去當地有名的餐廳。每次都花不少錢，但一點也不後悔。然而，這樣生活了大約3年之後，有一天，誠一看著自己的存摺，覺得有些不對勁。「什麼，只剩下3800萬日圓了……？」

的確，3年前應該有7000萬日圓的餘額，現在卻以比預想更快的速度減少。他不僅把錢花在了旅行上，還花在了換車、給孫子孫女買禮物、購買興趣愛好的藝術品等「小奢侈品」上，每年的開支增長速度遠遠超出了他的預期。

 

誠一說：「我以為我的錢還挺多的。我覺得現在是唯一可以去旅行的機會了。但光靠養老金根本無法維持我的愛好，而且養老金一點一點減少的時候，我都會感到焦慮。」

 

現年68歲的他說：「我得了慢性病，醫療費用可能會增加。旅行暫時擱置一段時間，而且隨著年齡的增長，我的旅行次數可能會減少，但最讓我害怕的是，說實話，我不知道自己還能活幾年。」

像誠一這樣，退休初期過度消費，因長壽而入不敷出的人的「長壽風險」近年來備受關注。專家表示，即使你有足夠的錢退休，你也無法逃避「只要你活著，生活費就得繼續」的現實。雖然不該拒絕奢侈的生活，但隨著預期壽命的延長，也需要為70歲以後的生活進行週詳的規劃。

