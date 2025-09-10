晴時多雲

黃天牧：存款保險是穩定金融的「無聲守護者」

2025/09/10 20:48

中央存保舉辦40週年慶茶會。圖左為金管會主委彭金隆、右為中央存保董事長黃天牧。（記者王孟倫攝）中央存保舉辦40週年慶茶會。圖左為金管會主委彭金隆、右為中央存保董事長黃天牧。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕中央存保公司董事長黃天牧今天表示，中央存保制度未來4大努力方向，除了繼續作為穩定金融的「無聲守護者」的角色，還要強化科技的運用、風險的管理及精進問題機構的「退場機制」，並持續參與國際存保協會的各項活動，讓台灣存保制度既穩健又前瞻。

中央存保表示，自1985年成立至今已屆40週年，日前特別舉辦40週年慶茶會，邀請行政院院長卓榮泰、金管會主委彭金隆等，與國外存款保險機構代表齊聚一堂，共同見證臺灣存款保險制度的重要里程碑及永續同行的承諾。　

在40週年慶茶會中，中央存保透過「40週年回顧影片」，與逾400位國內外嘉賓分享存款保險制度發展的歷程，以及保障存款人權益與協助穩定金融的成果，卸任首長及各國存款保險機構並以祝賀影片。

中央存保表示，自成立以來，秉持「維護金融穩定、保障存款人權益」的宗旨，積極強化我國存款保險機制，於1999年實施風險差別費率制度，為亞洲第一家、世界第三家，並推動國際交流合作，於2005年獲IADI首屆年度最佳存款保險機構獎，2007年修訂存款保險條例轉型為風險控管型存款保險機構，持續完善存款保險制度與國際接軌。

從民國80年代平息55家金融機構擠兌及監、接管問題金融機構；緊急奉命承接近400家基層金融機構金融檢查；民國90年代結合金融重建基金機制處理56家問題金融機構有序退場；2008年全球金融風暴實施暫時性存款全額保障化解潛在金融危機。

至近年受主管機關委託監控特定金融風險、管理及運用金融業特別準備金、運用金融科技優化承保風險監控機制等，中央存保皆積極迎接每個挑戰，達成穩定金融之重要使命。

目前全球僅有17%的存款保險組織，同時具備風險控管及清理職權之全方位功能。

「存保最好的運作狀態，就是它發揮最少作用的時候」，中央存保董事長黃天牧表示，未來將持續科技運用、風險管理，並精進退場機制，讓台灣的存保制度既穩健又前瞻，在承平時期精進制度、厚植信任，在變局時敏捷承擔、調適前行，發揮穩定金融的力量。

此外，金管會主委彭金隆強調，面對數位科技快速演進、跨境風險升高等趨勢，金融監理不能單靠單一機構，更需要適度合作及部署。其中，存保公司與金管會合作推動科技風險監控、金融特別準備金受托管理運用、跨機構溝通協調等，展現高度的專業與責任感。

