王品、漢來美食、王座、揚秦、聯發國際8月營收亮眼

2025/09/10 20:44

上市櫃餐飲業營收出爐，王品、漢來美食、王座、聯發國際8月營收亮眼。（業者提供）上市櫃餐飲業營收出爐，王品、漢來美食、王座、聯發國際8月營收亮眼。（業者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕上市櫃餐飲業營收出爐，王品（2727）集團8月自結合併營收22.7億元，年增6.99%，創單月營收歷史新高；累計1~8月合併營收為155.3億元，年增4.32%。

其中8月台灣事業群營收18.5億元，年增10.72%，中國事業群因人民幣兌台幣貶值，營收為4.2億元，年減6.72%。

瓦城泰統（2729）8月營收5.97億元，年增3.81%；累計1~8月營收達41.6億元，年增0.31%，創下同期歷史新高，主力品牌「瓦城」8月先後進駐台中米平方商場及新光三越台南小北門店，「瓦城」總店數也正式達70家，穩居全台最大泰式連鎖餐飲龍頭地位。

亞洲藏壽司（2754）8月營收5.4億元，月增3.5%，惟受到去年吉伊卡哇高基期，年減1.9%；累計1~8月營收38.3億元，年增5.6%，創同期新高。

藏壽司下半年高雄「五福光華店」、台南「永康永大路店」即將接連於9月、10月開幕，擴大南台灣顧客服務區域，目前全台59家門市，上海3家門市已全數關閉。

漢來美食（1268）8月營收為4.95億元，月增7.57%、年增5.02%，單月營收創同期歷史新高；累計1~8月營收為41.05億元，年增5.08%，亦刷新歷史同期，營收表現持續穩健攀升，主要受惠於7月底漢來上海湯包Dream Plaza分店加入，以及暑假旺季帶動的聚餐需求。

築間（7723）8月合併營收為新台幣4.45億元，月增11.29％，年減14.85%；累計1~8月合併營收達33.88億元，年減12.61%，築間推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，跨入中餐市場，將以每兩個月開1家的速度拓展六都餐飲市場，有望成為下半年營運回穩的成長動能。

乾杯（1269）8月自結合併營收4.12億元，年增2.33%；累計1~8月合併營收30.04億元，年增0.41%，單月與累計均寫下同期次高表現，主要是「黑毛屋」於8月中下旬接連開幕雙城店與台南小北門店 ，「黑毛屋本家」信義店搬遷至Dream Plaza後，單店業績成長近20%。

以經營麥味登早午餐聞名的揚秦國際（2755）8月自結營收2.69億元，年增17.33%，創單月歷史新高紀錄，累計1~8月營收19.61億元，較去年同期增加19.94%，同創歷史新高。

王座（2751）8月合併營收1.94億元，年增57.21％，創下單月歷史新高；累計1~8月合併營收達11.25億元，年增率22.46％，主要成長動能來自「雞三和」品牌旗下兩家直營門市於8月開始貢獻營收、「銀座杏子日式豬排」於蘆洲徐匯廣場開出新門市，推升王座營收成長動能。

以手搖茶崛起的聯發國際（2756）8月營收達1.19億元，創下單月歷史新高，主要受惠於新時尚茶飲UG的帶動；累計1~8月營收達7.31億元，年增65.63%，同樣創下同期歷史新高，UG 近期已簽下越南胡志明市的代理權，佈局東協市場。

