他花「1千元」投資副業 10年後年收逾3百萬元

美國一名39歲男子以36美元投入副業，靠著「網域投資」逐步累積出龐大資產。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國加州洛杉磯一名39歲男子 Dennis Tinerino，10年前以36美元（約新台幣1087元）投入副業，靠著「網域投資」（domain investing）冷門生意，逐步累積出龐大資產，如今只需每天花1至2小時經營，便能穩定創造每年6位數美元（約新台幣302萬元以上）收入，成功實現財務自由。

外媒《Entrepreneur》報導，Dennis Tinerino原本在網路銷售領域工作，2014年偶然接觸到「網域買賣」，發現好的網域就像「線上房地產」，會隨著需求不斷升值。一開始沒有人脈，只能靠自學，他一開始在GoDaddy註冊了4個網域，總花費僅36美元，結果其中一個LawyerBoss.com兩個月後就被以700美元（約新台幣2.1萬元）賣出，讓他驚覺這是一條能長遠發展的路。

經過數年累積，Dennis Tinerino的網域組合已擴展至8千至1萬個網域，主要以.com為主。他坦言過程中也曾踩過地雷，像是早期曾將與商標相似的網域推銷給企業，結果收到一堆法律威脅信，所幸最終和平解決，讓他學到「投資前務必查商標」的重要性。

Dennis Tinerino表示，前兩年收入不算穩定，但隨著專業知識提升、組合品質改善，加上主動行銷推廣，從第3年起開始出現穩定月收入。如今，他的副業已經連續5年維持6位數美元收入，每天花費的時間不超過2小時，一週約15到20小時，大部分用於管理網域組合、搜尋新標的與談判交易。

他直言，網域投資並不是「買了就能放著不管」，還需要定期續約、調整價格、追蹤市場，並懂得果斷淘汰沒價值的網域。「最難的是新手常常盲目亂買，最後只會燒錢又失望。」

而他表示，創業最大的快樂來自「自由」。這份工作隨時隨地可做，不需太多技術，自己決定時間、價格、投資策略。雖然過程有點孤單，但網域投資社群非常活躍，結識了世界各地的朋友與合作夥伴。

