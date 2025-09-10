晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

他花「1千元」投資副業 10年後年收逾3百萬元

2025/09/10 20:47

美國一名39歲男子以36美元投入副業，靠著「網域投資」逐步累積出龐大資產。（示意圖，彭博）美國一名39歲男子以36美元投入副業，靠著「網域投資」逐步累積出龐大資產。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國加州洛杉磯一名39歲男子 Dennis Tinerino，10年前以36美元（約新台幣1087元）投入副業，靠著「網域投資」（domain investing）冷門生意，逐步累積出龐大資產，如今只需每天花1至2小時經營，便能穩定創造每年6位數美元（約新台幣302萬元以上）收入，成功實現財務自由。

外媒《Entrepreneur》報導，Dennis Tinerino原本在網路銷售領域工作，2014年偶然接觸到「網域買賣」，發現好的網域就像「線上房地產」，會隨著需求不斷升值。一開始沒有人脈，只能靠自學，他一開始在GoDaddy註冊了4個網域，總花費僅36美元，結果其中一個LawyerBoss.com兩個月後就被以700美元（約新台幣2.1萬元）賣出，讓他驚覺這是一條能長遠發展的路。

經過數年累積，Dennis Tinerino的網域組合已擴展至8千至1萬個網域，主要以.com為主。他坦言過程中也曾踩過地雷，像是早期曾將與商標相似的網域推銷給企業，結果收到一堆法律威脅信，所幸最終和平解決，讓他學到「投資前務必查商標」的重要性。

Dennis Tinerino表示，前兩年收入不算穩定，但隨著專業知識提升、組合品質改善，加上主動行銷推廣，從第3年起開始出現穩定月收入。如今，他的副業已經連續5年維持6位數美元收入，每天花費的時間不超過2小時，一週約15到20小時，大部分用於管理網域組合、搜尋新標的與談判交易。

他直言，網域投資並不是「買了就能放著不管」，還需要定期續約、調整價格、追蹤市場，並懂得果斷淘汰沒價值的網域。「最難的是新手常常盲目亂買，最後只會燒錢又失望。」

而他表示，創業最大的快樂來自「自由」。這份工作隨時隨地可做，不需太多技術，自己決定時間、價格、投資策略。雖然過程有點孤單，但網域投資社群非常活躍，結識了世界各地的朋友與合作夥伴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財