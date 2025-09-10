晴時多雲

寶成8月合併營收197.67億元 年減14.9％

2025/09/10 20:13

製鞋大廠寶成工業（9904）今日公布8月自結合併營收為197.67億元，較去年同期減少14.9%；累計1~8月合併營收為1692.63億元，較去年同期減少2.8%。（取自寶成官網）製鞋大廠寶成工業（9904）今日公布8月自結合併營收為197.67億元，較去年同期減少14.9%；累計1~8月合併營收為1692.63億元，較去年同期減少2.8%。（取自寶成官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕製鞋大廠寶成工業（9904）今日公布8月自結合併營收為197.67億元，較去年同期減少14.9%；累計1~8月合併營收為1692.63億元，較去年同期減少2.8%。

寶成表示，重要子公司裕元工業（香港聯交所股票代號：00551）8月自結營收為美金6.50億元（折合約新台幣196.93億元），較去年同期減少8.8%，其中製鞋業務營收年減9.7%。

累計1~8月自結營收則為美金53.82億元，較去年同期略減0.5%，其中製鞋業務1~8月累計營收年增3.1%，維持正向成長。

由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際（香港聯交所股票代號：03813）8月自結營收為人民幣12.41億元（折合約美金1.72億元），較去年同期營收人民幣13.21億元減少6.0%。

累計1~8月自結營收為人民幣115.55億元（折合約美金15.97億元），則較去年同期營收人民幣125.67億元減少8.1%，反映主要營運地區的消費意願依然趨於審慎。

