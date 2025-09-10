加速新青安撥貸 財部要求行庫定期回報排撥狀況

財政部今邀集公股銀行董總召開例會，提醒行庫加速新青安排撥處理。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕金管會宣布9月起新青安不計入銀行法第72-2條放款限額，財政部今日邀集公股銀行董總召開例會。財政部官員表示，對於新青安排撥的問題，已提醒行庫加速排撥處理、減少等待時間，並請行庫定期提報排撥狀況，財政部將會追蹤，也提醒公股銀行注意內稽內控。

官員表示，金管會宣布新青安自9月1日起排除適用銀行法第72-2條限制，且不得搭售其他相關金融商品，也不可以在過程中有不當的勸誘；財政部已要求行庫依主管機關及相關授信規範辦理，也希望行庫積極協助符合新青安貸款資格者申辦， 非屬新青安但符合自住跟首購者，也要優先滿足。

官員並表示，已提醒行庫加快排撥處理，也請行庫提報相關統計資料，以了解新青安排撥的消化情形，行庫也不是馬上就可以全部消化，對於申貸案件也要審查，所以可能要慢慢消化， 但希望行庫可以加速排撥處理，減少申貸戶等待時間，同時也提醒行庫要注意內稽內控。

另，有關打詐方面，財政部表示，高檢署已建立可疑帳戶預警機制，未來公股行庫將加入並落實執行，提醒應建立聯繫窗口、與高檢署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書（MOU）」，也須加強警示帳戶監控措施，並留意透過人頭戶洗錢等異常情形。

對於行政院會明日將通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，因包括普發現金預算，財政部也要求公股行庫未來應積極配合辦理，並請公股銀行利用各種管道積極協助宣導。

