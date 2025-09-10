晴時多雲

國發會：力拚攬才專法力拼明年初上路 30項相關子法待修

2025/09/10 19:34

國發會人力發展處處長謝佳宜。（記者吳欣恬攝）國發會人力發展處處長謝佳宜。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕為因應國際人才競爭激烈及國內產業發展需求，國發會「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案已於8月29日經立法院三讀通過，目前尚待總統公布修正。但相關部會包括勞動部、教育部和經濟部等部會仍有約30項相關子法須一併修正，國發會將爭取明年元旦部分條文先行，母法與子法力拼第1季同步施行。

國發會人力發展處處長謝佳宜說明，本次修法從放寬僑外生留台工作限制、提供世界排名前200大學的畢業生來台自由工作，到提供取得永久居留且居留滿10年、年滿65歲或符合身心失能者身障長照等服務。謝佳宜表示，希望藉由此次修法，讓制度更周全，吸引更多人才不僅僅來臺工作，更願意留下生活，讓讓臺灣成為全球人才的第2個家。

謝佳宜指出，此次修法放寬在我國畢業的副學士以上學歷的僑外生，畢業後延期居留2年期間，從事工作將無需再申請工作許可；也提供世界排名前200名大學的畢業生得來臺申請個人工作許可，自由從事專業工作。

此外，現行規定外國人擬來臺從事「專門性或技術性工作」者，原則須具備2年工作經驗，前次修法已放寬世界排名前500名大學的畢業生可免除該規定，本次修法再放寬至前1500名大學的畢業生，其中位於東南亞國家的大學從77所增為311所，有助延攬新南向國家人才。

本次修法也放寬取得永久居留的外國專業人才適用就業保險，給付內容包括：失業給付、職業訓練生活津貼、育嬰留職停薪津貼等，並開放為取得永久居留的外國專業人才可適用勞退新制，轉換工作仍可持續累計退休金年資，提高繼續留臺工作至退休的誘因。

此外，並新增取得永久居留且居留滿10年，並經鑑定及評估符合身心失能者，得使用部分身心障礙照顧服務；另取得永久居留且居留滿10年，並滿65歲或身心障礙者，經失能評估可申請長照服務，讓久居臺灣的外國專業人才能享有與國人同等之照顧，並可減輕家庭負擔。

根據國發會統計，過去4年外國專業人才有效聘僱許可平均每年新增延攬6577人次，預期攬才專法修正施行後，初期預計新增延攬人數為6700人，長期希望每年新增延攬1萬人。

