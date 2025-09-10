與台企銀簽「可疑交易分析機制」MOU 高檢署：預警管控潛在不法帳戶

高檢署今與台灣中小企業銀行股份有限公司簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，圖中為法務部長鄭銘謙、右為高檢署檢察長張斗輝、左為及台企銀董事長李嘉祥。（高檢署提供）

〔記者王定傳／台北報導〕高檢署今與台灣中小企業銀行股份有限公司簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，希望藉此預警管控潛在不法帳戶，溯源偵辦詐欺集團，守護民眾財產；法務部長鄭銘謙表示，這次合作象徵公私協力更深化，協助第一線金融從業人員精準阻詐，由執法單位擔任後盾，減輕銀行行員壓力。高檢署檢察長張斗輝則說公私協力阻詐，將有助於減少民眾財產損害。

高檢署表示，與台企銀簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，藉由相互間所提供的可疑交易異常因子、參數模型及疑似重大金融詐欺不法情資，得以提前對不法帳戶採取風險管控措施，避免成為詐欺及洗錢管道，並結合法務部調查局洗錢防制處通報，溯源查緝詐欺集團，即時查扣詐團犯罪不法利得，全面圍堵詐騙，以達共同阻詐、懲詐目標。

鄭銘謙還強調，「打詐綱領2.0」的核心目標是讓人民有感，法務部除促請高檢署繼續督導檢、警、調加強查緝境、內外詐欺集團、溯源斷根外；在策略上，亦促請各地檢署，對於事證明確的詐團核心份子，包括車手，加強聲請羈押，以鞏固事證，溯源斷根，澈查犯罪網絡；對於未賠償被害人所受損害的詐團，從重求刑、上訴；並加強查扣詐團犯罪不法利得，以填補被害人所受損害，讓民眾真正有感政府守護民眾財產的決心。

金管會銀行局副局長王允中則表示，金管會推動金融機構落實「協力阻詐」政策，強調跨部會合作的重要性，包含與法務部、警政署、數發部等資訊交流，密切合作，強化金融機構的資訊共享與精準阻詐機制；他並表示，台企銀率先與高檢署簽署合作意向書，象徵金融業與政府共同打詐的重要里程碑，對整體防詐成效有重大助益。

張斗輝則表示，高檢署所推行的「可疑帳戶預警中心機制」，透過檢、警、金的異常交易通報機制，尤其在被害人不知被害時，提前攔阻被害人遭詐騙的財產，本機制在全國各地檢署均已全面施行，為金融機構阻詐提供強力後盾，並減少民眾財損。

