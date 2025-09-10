晴時多雲

財經 > 證券產業

全電商iPhone 17優惠力度非常大 年營收上看110億元

2025/09/10 19:06

全聯福利中心擴大佈局「全電商」線上購物，今天並宣布取得Apple官方授權通路資格，將以市場最優惠的條件開賣iphone 17，預估今年底「全電商」上架的品項數將達50萬項，年營收將挑戰110億元。（全聯提供）全聯福利中心擴大佈局「全電商」線上購物，今天並宣布取得Apple官方授權通路資格，將以市場最優惠的條件開賣iphone 17，預估今年底「全電商」上架的品項數將達50萬項，年營收將挑戰110億元。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心擴大佈局「全電商」線上購物，今天並宣布取得Apple官方授權通路資格，將以市場最優惠的條件開賣iPhone 17，預估今年底「全電商」上架的品項數將達50萬項，年營收將挑戰110億元。

全聯表示，「全電商」目前上架的品項數超過30萬項，其中和全聯、大全聯重複的品項約5萬項，另有約25萬品項為「全電商」獨有，其中3C、家電創造的業績高占約5成，南部消費者則主要購買民生用品。

「全電商」去年銷售iphone 16，短短3天就創下破億元的佳績，其中iPhone 16 Pro與Pro Max系列就高占銷量近9成，顯示全聯會員對高階機種的偏好，也讓市場對平日買菜的婆婆媽媽消費力更有想像力。

今年「全電商」正式成為Apple官方授權通路，9月12日將同步開賣iPhone 17，有別於其它平台常常需要限量登記或限量回饋，「全電商」將採取無差別回饋，避免搶名額的不便，透露「優惠力度非常大」，預估今年iphone 17創造的營收將是去年的3倍。

全聯行銷協理劉鴻徵表示，目前全聯平均客單價約400元、大全聯平均客單價約1200元、「全電商」平均客單價超過2000元，零售業已演變為全通路競爭，業態模糊化。

全聯近期以「全聯的電商就是全電商」廣告曲洗腦全台，將積極進行線下和線上整合，預估今年「全電商」年營收可望衝破100億元，上看110億元。（含小時達、分批取和全電商）。

