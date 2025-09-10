晴時多雲

台股飛躍2萬5關卡 卓揆肯定存保制度

2025/09/10 19:00

行政院長卓榮泰今天（10日）表示，民眾可以安心放心存款提錢，這就是存保制度給國人最大的安心保障。（記者王孟倫攝）行政院長卓榮泰今天（10日）表示，民眾可以安心放心存款提錢，這就是存保制度給國人最大的安心保障。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕行政院長卓榮泰今天（10日）參加中央存保公司40周年慶茶會。卓揆致詞表示，所謂「30而立、40不惑」，中央存保現在就是「不惑」的開始，如果，民眾可以安心放心存款提錢，這就是存保制度給國人最大的安心保障；若國人對金融機構都有高度的信任，就更敢使用更多的金融商品，讓國人更勇於來管理自己的財務。

面對台股再度攀升高點，今天加權指數一舉突破2萬5000千點大關，一度上漲逾400點，最高衝上2萬5272點，續創歷史新高，終場收在2萬5192.59。卓榮泰今天笑稱，台股再寫新高紀錄，全國投資人應該要替自己拍掌鼓勵一下。

卓揆指出，存保制度的強化，讓人民取款用款時都沒有懷疑，讓國人對金融機構都有高度信任，也讓國內民眾願意投入新的金融商品，這也助於金融業務之拓展，讓國人更能處理管理自己發展的財富。

卓榮泰並肯定，彭金隆去年五月擔任金管會主委後，積極推動亞洲資產管理中心，卓直言，一年多來，我們已看到雛型，在高雄有多家銀行投入專區，且開拓各種金融商品，朝向「２年有感、４年有變、６年有成」的目標，我們希望未來更加快腳步，也期盼金融業能多和國際合作前進。

此外，卓榮泰也表示，安全健全的金融體系是推動「亞資中心」重要的基礎，特別是存保制度，也發揮更大的保險機制，加大更多的安全筏，讓國人放心，所以，過去早年看到的信用合作社擠兌、問題機構退場，現在已不復見，政府已經將這些問題機構，一一優化、處理或強化的功能，以使金融市場更健全。

卓揆表示，政府透過對金融危機的預警和應變處理強化，更有把握來處理金融問題，此外，我們也非常重視，包括數位轉型及永續金融發展，將成為未來「亞資中心」的重要發展支柱和精神。

