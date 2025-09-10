0050規模突破7000億元，經理費率再降。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股連3日創新高，元大台灣50（0050）熱度也持續延燒，繼受益人數創新高後，今日0050規模正式突破7000億元大關，經理費率可望再調降。

法人表示，ETF報酬率與成分股市值是否成長呈正相關，與是否發放高股息的關聯度低，如台積電反映每股獲利能力（EPS）提升，過去十年市值從3.2兆元成長至31.8兆，股價翻數倍成長，因此選擇0050長期成長潛力將顯著高於高股息ETF。

法人指出，台股上市企業合計市值突破80兆，今年以來至今（10）日止增加10.03%，同期間臺灣50指數成分股增加12.52%，資金動能更為集中，在台股持續走向機構法人化、存股化而非交易化下，指標權值股將持續吸引資金流入，帶動0050表現。

更讓百萬受益人關注的是，0050規模突破7000億元後經理費率再下降，低於0.1014%，不僅持續為台股ETF最低，未來突破7500億後，經理費更低於0.1%，有助投資人長期持有。

