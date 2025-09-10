蕭美琴：以大帶小 助中小微型企業雙軸轉型

副總統蕭美琴今接見「第7屆國家企業環保獎」獲獎企業暨114年模範環境保護專責及技術人員。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴今接見「第7屆國家企業環保獎」獲獎企業暨114年模範環境保護專責及技術人員，肯定得獎者透過台灣百工百業的創新能力，並強調，對部分中小微型企業而言，推動淨零、產業智慧化的雙軸轉型並非易事，政府將鼓勵「以大帶小」的模式，讓大家跟上腳步。

蕭美琴表示，今天不只是對得獎者過去努力及專業成就的肯定，更要代表國家及社會表達謝意，感謝大家運用專業及責任感，讓台灣更美麗、更乾淨。他也肯定從百工百業中精挑細選而出的獲獎者，以創新、專業投入各領域改善社會，為展現企業責任的典範。

蕭美琴指出，這次獎項具多元性，含括半導體、傳統產業、醫院、學校、農業及服務業等許多不同產業領域；獲獎者的成就也相當多元，包括廢水處理、廢棄物回收再利用、能源管理、減碳及創新發明等，在ESG及減碳轉型的過程中，展現台灣百工百業的創新能力。

蕭美琴提到，對於部分中小微型企業而言，推動淨零轉型及產業智慧化的雙軸轉型並非易事，政府將鼓勵以大帶小的模式，讓大家都可以跟上腳步，這不只是一份對國際的承諾，更是守護美麗家園的共同責任及使命感。

