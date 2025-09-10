晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

蕭美琴：以大帶小 助中小微型企業雙軸轉型

2025/09/10 18:47

副總統蕭美琴今接見「第7屆國家企業環保獎」獲獎企業暨114年模範環境保護專責及技術人員。（總統府提供）副總統蕭美琴今接見「第7屆國家企業環保獎」獲獎企業暨114年模範環境保護專責及技術人員。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴今接見「第7屆國家企業環保獎」獲獎企業暨114年模範環境保護專責及技術人員，肯定得獎者透過台灣百工百業的創新能力，並強調，對部分中小微型企業而言，推動淨零、產業智慧化的雙軸轉型並非易事，政府將鼓勵「以大帶小」的模式，讓大家跟上腳步。

蕭美琴表示，今天不只是對得獎者過去努力及專業成就的肯定，更要代表國家及社會表達謝意，感謝大家運用專業及責任感，讓台灣更美麗、更乾淨。他也肯定從百工百業中精挑細選而出的獲獎者，以創新、專業投入各領域改善社會，為展現企業責任的典範。

蕭美琴指出，這次獎項具多元性，含括半導體、傳統產業、醫院、學校、農業及服務業等許多不同產業領域；獲獎者的成就也相當多元，包括廢水處理、廢棄物回收再利用、能源管理、減碳及創新發明等，在ESG及減碳轉型的過程中，展現台灣百工百業的創新能力。

蕭美琴提到，對於部分中小微型企業而言，推動淨零轉型及產業智慧化的雙軸轉型並非易事，政府將鼓勵以大帶小的模式，讓大家都可以跟上腳步，這不只是一份對國際的承諾，更是守護美麗家園的共同責任及使命感。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財