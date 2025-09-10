AI讓台韓經濟命運來到轉折 韓媒：台明年人均GDP料將超越日韓

AI熱潮使台灣的成長動能不太可能很快消退。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕台灣單月出口額首度超越南韓，引發南韓媒體高度關注，韓國經濟日報（KED）10日大幅報導說，此發展顯示亞洲這兩大貿易經濟體的分歧命運：人工智慧（AI）驅動台灣半導體榮景，而韓國面臨美國關稅帶來的沈重壓力。

報導指出，台灣財政部公佈，在全球AI競賽帶動的晶片與電子產品需求推動下，8月台灣出口年增34.1%，達創紀錄的585億美元。反觀韓國，根據韓國產業通商資源部，8月出口僅年增1.3%至584億美元。

作為台灣經濟骨幹的半導體出口年增37.4%，電子元件成長34.6%。台灣對美出口飆升65.2%至196億美元，也創下紀錄，韓國產業通商部預估，台灣今年對美貿易順差有望達1000億美元，今年前7月，台灣對美出口已超越去年全年。

相較之下，受川普新關稅政策的影響，韓國8月對美出口縮減12%至87億美元，其中，汽車出口下滑3.5%、汽車零組件出口下跌14.4%，被課徵50%關稅的鋼鐵重摔32.1%，今年前8月，韓國對美出口下滑4%至812億美元。

報導說，儘管美國上月對台灣產品課徵20%對等關稅，高於韓國與日本的15%關稅，但半導體仍享有豁免。雖然川普表示將對晶片課徵高關稅，但細節迄今付諸闕如。

對於單月出口首度超越韓國的象徵意義，台灣財政部統計處處長蔡美娜說，「AI需求超乎預期」。

事實上，台灣今年以來，每月出口額急遽上升，從1月的387億美元增加至8月的585億美元。對美出口較去年同期翻逾1倍至196億美元。對中國出口則從66億美元略增至93億美元。

經濟學家認為，台灣的成長動能不太可能很快消退。巴克萊（Barclays）經濟學家孫範基（Son Bum-ki）說，「這是非凡表現，預料8月的強勁動能將持續至第3季」。蔡美娜預計第3季台灣出口成長年增35%至37%，單單9月就年增36%。

報導說，貿易量的激增鞏固台灣作為全球成長最快速經濟體之一的聲譽，今年第2季台灣GDP年增8%，促使台灣政府將全年GDP成長預估從3.1%上調至4.45%，明年人均GDP預料超過4萬美元，超越韓國與日本。

與此同時，韓國努力維持成長動能。今年第1季其GDP萎縮0.2%，第2季回升至0.7%，韓國央行預期其全年GDP為0.9%。

