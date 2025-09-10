泰山董事會賣全家和買街口 法院判決兩項決議皆無效

老牌食品廠泰山（1218）前經營團隊2022年閃賣「金雞母」全家便利商店（5903）股權，以及隔年砸36億元投資街口支付兩項董事會決議，今智慧財產及商業法院判決出爐，處分全家案及投資街口案皆判定董事會決議「無效」，全案仍可上訴。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕老牌食品廠泰山（1218）前經營團隊2022年閃賣「金雞母」全家便利商店（5903）股權，以及隔年砸36億元投資街口支付兩項董事會決議，今智慧財產及商業法院判決出爐，處分全家案及投資街口案皆判定董事會決議「無效」，全案仍可上訴。

龍邦國際對泰山處分全家案及投資街口案提起董事會決議無效之訴，今天智慧財產及商業法院判決出爐，確認泰山於111年12月2日第22屆第8次董事會通過處分全家便利商店股權決議無效、112年5月5日第22屆第12次董事會通過投資街口支付及增建包裝水廠案的決議也無效。

3年前陷入經營權風暴的泰山食品，為鞏固經營權，111年12月2日晚間公布，為活絡長期股權投資價值，將以鉅額逐筆交易的方式，處分全家便利商店4萬3500張股票，等於將手上持有的50.1萬股全家股權賣掉近87%，企圖斬斷龍邦搶下泰山的意圖。

國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下的萬寶開發12月5日即透過公開市場鉅額交易，取得全家4萬3300張股票，持股比例為19.3979%，成為全家便利商店第2大股東，總交易金額約80.97億元，泰山處分利益約54.53億元。

隔年泰山前董事長詹景超任內，並以36億元買下街口支付母公司街口金科40.39%股權 。智財法院認為，112年5月5日第12次董事會非由合法召集人召集，亦未於開會7日前通知，具多重瑕疵。

且街口投資屬重大的資產交易事項，影響被告股東權益重大，並經董事當場提出異議後，仍執意作成決議，嚴重違反公司治理，判定董事會決議無效。

