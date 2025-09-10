工程收入進帳 泓德能源8月營收6.4億元、月增118％

泓德能源8月營收6.4億元、月增118%。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕認列案場工程收入!綠電概念股泓德能源（6873）今日公布8月營收6.4億元、月增118.81%；泓德能源指出，今年底至明年開始，包括澳洲、日本的儲能案場都將開始貢獻營收獲利。

泓德能源分析，8月營收大躍進主要來自台中地區儲能工程案件（約100MW），依進度投入材料及工程貢獻約4.86億元，屏東地區儲能工程案件（約99MW）貢獻營收約0.24億元，嘉義地區漁電共生案件（約119MW）挹注營收約0.11億元，另有部分來自台南地區光電工程貢獻；至於轉供電力交易金額約1.04億元。

請繼續往下閱讀...

在海外市場部分，泓德能源指出，日本首個儲能案「Helios（50MW）」已完成併網，預計年底前如期商轉，今年下半年起至2026年，有超過50個儲能案場陸續開工與併網，總裝置容量近200MW，預估2026年上半年在日本在建工程及併網上線的電池容量將正式突破1GW里程碑，明年迎來第一波集中併網潮；澳洲方面，「Templers（111MW）」也將於今年底前併網，至2026年將有3個光儲案場陸續開工，總裝置容量約266MW。

至於台灣方面，泓德能源認為，案件雖受環境影響推動較慢，目前施工中儲能案件共299MW，至今年底已有60MW儲能案件商轉，至明年第一季將再有100MW案件開工，估計光電施工中案件至年底前預期可達150MW。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法