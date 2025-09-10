輝達的魔法光環正在消退 美媒點出兩結構性原因

黃仁勳表示，只要公司能向供應商預測其需求，輝達當前系統的供應「並非極難獲得」，但也存在挑戰。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國華爾街日報報導，輝達的魔法光環正在消退，相較於2年以來的火爆季度營收表現，短期內不太可能再重現。

輝達最新一個財季的業績顯示出增長放緩的跡象。雖然銷售額超出分析師的預期，但這是自AI熱潮將該公司推向前所未有的高度以來的9個財季裡，其業績超出預期的幅度最小的一次。財報公布以來，其股價已下跌約6%。

請繼續往下閱讀...

輝達營收增長放緩的第一個原因顯而易見，那就是：體積越大，就越難保持同樣驚人的增長速度。

目前看來，輝達的營收指數級增長勢頭有所減弱，但還有另一個更為結構性的原因，也就是供應鏈限制，這是再大的財務成功也無法解決的。

輝達的AI晶片幾乎全部由台積電生產，然後被封裝成精密的配置，再裝入日益精密的計算系統中。這些系統隨後被送入進行AI數值運算的數據中心。

過去兩年，輝達在生產更多晶片和將其應用到客戶渴求的系統方面取得重大進展。但這是一個複雜的過程：首席執行長黃仁勳3月表示，該公司最大的AI計算系統中，每個系統都包含約60萬個組件，而其未來的一些系統料將擁有250萬個部件。

在6月份的一次公司會議上，黃仁勳表示，只要公司能向供應商預測其需求，輝達當前系統的供應「並非極難獲得」，但也存在挑戰。他說，目前從輝達晶片開始生產到AI超級電腦交付給客戶，大約需要一年時間。

兩年前的5月，輝達公布的財報震驚世界，其中包括110億美元的季度收入預測，比分析師的預測高出約53%。隨後，該公司的銷售額和利潤迎來一連串飆升。但這種火爆的季度表現短期內不太可能重現。

實際上，輝達最新財季56%的同比收入增幅已是兩年多來最慢的。如果分析師的預測成立，當前財季的增長將進一步放緩。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法