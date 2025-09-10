晴時多雲

聯邦銀成「一卡通企業減碳平台」首家企業 林鴻聯：金融業的社會責任

2025/09/10 15:56

iPASS一卡通攜手聯邦銀行推動企業減碳平台 串聯企業員工永續行動。（一卡通提供）iPASS一卡通攜手聯邦銀行推動企業減碳平台 串聯企業員工永續行動。（一卡通提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕iPASS一卡通今宣布與聯邦銀行合作，聯邦銀成為首家採用「一卡通企業減碳平台」企業，透過數位工具精準掌握碳排放數據；聯邦銀董事長林鴻聯強調，環保意識融入企業不僅是法規要求，更是金融業社會責任。

呼應證交所發布2025年公司治理評鑑新增多項永續指標，企業揭露溫室氣體排放資訊已刻不容緩，針對傳統碳盤查作業費時費力，且資料準確性難以即時掌握，一卡通推出「一卡通企業減碳平台」，協助企業快速完成碳盤查與報告生成，顯著節省時間、人力，並提升確信與查證效率。

一卡通表示，聯邦銀行作為首家導入此平台的合作夥伴，不僅能利用其獨立合併報表與碳排放分析，即時掌握數據變化，迅速調整並優化減碳策略，同時也能藉由平台精準計算員工通勤搭乘不同運具的減碳成效，讓永續行動更具體。

聯邦銀董事長林鴻聯表示，永續發展已是全球企業共同使命，這次與iPASS一卡通合作導入企業減碳平台，不僅能以更科學方式精準地瞭解員工通勤碳排放數據，也能將永續理念傳達給全體同仁，他強調推動環保意識融入企業文化，這不僅是法規要求，更是金融業的社會責任。

一卡通董事長廖泰翔說，聯邦銀行作為第一家採用此平台的企業，是市場重要的指標，相信透過此合作，將能吸引更多企業夥伴加入，共同打造一個以數據為基礎的永續商業生態圈。

