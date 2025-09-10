8月機械出口仍受關稅、匯率打擊 工具機對美出口續跌

工具機對美出口持續衰退。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會發布今年1到8月台灣機械設備進出口統計速報，機械出口8月維持成長，但若換算新台幣卻出現下滑，機械公會強調，匯率升值已嚴重侵蝕企業實際收益，而工具機出口表現最差，跌幅居各類機械之冠，顯示產業仍處於景氣低檔。

根據統計，8月機械出口值28.99億美元、年增5.1%，連續7個月維持正成長；若以新台幣計算則為863.3億元、年減4.0%。累計1至8月出口總值206.1億美元，年增6.3%；換算新台幣約6446億元，僅小幅成長3.8%，匯率升值已對出口實質收入帶來壓力。

請繼續往下閱讀...

以機械出口值前3大設備分析，今年前8月檢量測設備出口35.9億美元，年增13.4%，居機械品項首位；電子設備33.6億美元，年增3.1%；唯獨工具機出口13.5億美元，年減7.7%，衰退最明顯。又以8月來看工具機出口僅1.77億美元，年減高達15.6%，產業景氣仍未見起色。

在出口市場方面，美國、中國仍是台灣機械業前兩大市場，前8月對美國出口54.7億美元，年增14.9%；對中國出口47.2億美元，年增4%。不過，美國自8月7日起正式實施對等關稅，對台課徵20%，高於日韓競爭對手的15%，使台灣業者競爭力受限，台灣8月對美出口成長幅度明顯放緩、僅7.6%。

美國市場對工具機出口更是明顯，今年5月成長17.1%，6月暴增到57.4%，但隨著關稅影響浮現，7月轉為下滑26.4%，8月更大跌32.1%，成為產業出口表現最疲弱的品項。

機械公會強調，除了關稅壓力，匯率更是關鍵。2021年至今，新台幣僅貶7.4%，但日圓卻重貶超過43%。過去台灣設備售價比日本低2至3成，目前幾乎沒有價差，導致台灣工具機出口競爭力明顯下降，也是造成訂單減少的重要原因。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法