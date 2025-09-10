迎戰關稅調升挑戰 竹縣府攜手產業與中央資源加速數位轉型

新竹縣「關鍵轉折時刻：數位突圍X全球佈局」論壇，今天在AI智慧園區普生竹創大樓登場。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府和議會今天在AI智慧園區普生竹創大樓共同主辦「關鍵轉折時刻：數位突圍X全球佈局」論壇，包括製造業、科技業、中小企業主、數位轉型負責人與產業策略規劃人員約80人參加；副縣長陳見賢表示，面對全球供應鏈重組、國際關稅調升等挑戰，縣府將攜手產業界與中央資源，全力協助企業強化國際競爭。

該論壇由新竹縣工業會執行，立委徐欣瑩、縣議員蔡志環等民代也出席關心產業趨勢與數位發展。論壇引言人、縣議員吳旭智，關稅衝擊美國對部分產品課徵20%的關稅，已讓不少出口企業叫苦連天，特別是中小企業更是首當其衝，面對數位轉型的挑戰，很多企業喊了口號，但最後常常「雷聲大雨點小」，難在如何真正落地，因此將請專家分享政府政策、商業策略、技術應用等不同角度的解方，並探討數位轉型的落實，希望能從具體案例出發，找到可執行、可延續的模式。

聯合國NGO經濟與政策地球關懷聯盟黃兆仁教授強調，面對地緣政治與國際變動，企業唯有加速數位化、增加韌性才能保持競爭力。生成式AI協會理事長梁賓先，建議企業透過AI技術數位升級與加強研發創新，迎接全球市場的不確定挑戰。輸出入銀行經理蔡名豐從金融角度分享多國市場拓展策略與國際貿易的風險管理。精誠資訊副總經理林宗瀛則分享AI導入製造業的成功案例，協助企業快速掌握國際市場脈動。

副縣長陳見賢表示，新竹縣擁有新竹科學園區、竹北AI智慧園區等完整產業聚落，正是AI創新與智慧製造的最佳實驗場域，縣府已將「加速數位轉型」與「協助企業拓展國際市場」列為當前首要之務，結合工業會與各產業協會，主動提供AI應用、國際市場趨勢、關稅對策等專業資源，期成為企業發展的最強後盾。

縣府產業發展處陳偉志處長也在論壇中提供縣府產業輔導政策資源，包括圓夢貸款、協助拓展海外市場、推動創新研發地方型SBIR計畫等補助，並與工業會、工策會攜手於下半年推出涵蓋智慧製造、數位轉型、永續發展等多元課程，整合跨局處與中央計畫與企業戮力應對國際關稅挑戰。

