80歲免評聘移工實施月餘 增逾3000件新資格申請案

2025/09/10 15:46

勞動部今日舉行中元普渡，由部長洪申翰及各單位主管共同祭拜（記者李靚慧攝）勞動部今日舉行中元普渡，由部長洪申翰及各單位主管共同祭拜（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕80歲免評聘看護移工自8月1日上路，已經過1個多月，先前勞動部擔憂恐增加10萬健康老人搶移工，根據勞動部統計，今年8月以來至8月29日，已接到1萬6000多件外籍家庭看護工申請案件，其中約2成、3215件屬於取得80歲免評資格的申請案，勞動部長洪申翰分析，對比8月前2周的申請案1450件，申請量的確呈現增加的趨勢。

勞動部今日舉行中元普渡，由部長洪申翰及各單位主管共同祭拜，祈求勞動部員工們工作順利、身體健康，普渡結束後洪申翰接受媒體聯訪，談及8月新開放的80歲免評申請移工，1個多月來的申請狀況。

洪申翰說，8月中他於立法院答詢時，曾揭露上路後2周約有1450件免評申請案件，根據統計至8月29日，整體申請案件約1萬6000多件，去年同期約1萬2000餘件，增加約4000件，對比其中約2成、3215件屬於取得80歲免評資格的申請案，增加的數字似乎符合趨勢。

但先前勞動部預估，約有10萬健康老人有申請的需求，是否申請案件尚在觀望階段？洪申翰分析，增加的量相較於過去的經驗，的確是有明確的增加，因為新制上路僅1個月的時間，根據勞動部的探訪，部分取得資格的長者，目前可能還在準備文件，或者是洽詢仲介公司，所以實際上的申請案件量與增加的趨勢，可能還要再一段時間觀察，才有較清晰的輪廓。

立法院去年三讀通過就業服務法第46條修正草案，包含80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免醫療機構評估聘外籍家庭看護工。勞動部與衛福部歷經半年時間多次會議研擬配套，政策於今年8月1日正式上路。

