2025經濟韌性論壇》彭金隆：建立「安全與發展」並進的韌性金融監理

金管會主委彭金隆今天出席自由時報主辦「2025國家安全與經濟韌性論壇」。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕由自由時報主辦、中華電信協辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」，今天於寒舍艾美酒店舉行，金管會主委彭金隆在專題演講時表示，金融是國家非常重要關鍵的產業，台灣金融市場應該要「兩軸並進」，在「金融安全及創新發展」兩大基礎下，從六大面向打造具有韌性的金融監理架構，不僅是有紀律、重秩序，更是有願景、有活力的金融市場。

彭金隆今天以「建立安全與發展並進的韌性金融監理」進行專題演講。他表示，過去十年，金融市場發展快速發展，以壽險業為例，資產已經增加兩倍，台灣整體金融業量體已達將近新台幣130兆元；金融永遠是經濟背後的支持，也是國家非常關鍵重要的產業，必須讓金融市場持續成長，同時確保安全穩定。

請繼續往下閱讀...

彭金隆指出，透過「金融安全」與「金融發展與創新」兩大基礎，在六大面向包括「強化資本韌性與風險監理」、「健全市場行為與公司治理」、「落實普惠金融與消費權益保護」、「促進金融市場發展」、「加速金融與科技創新」、「強化永續金融」等，營造安全、公平、普惠，值得信賴的金融環境，提供適切金融商品及服務，並協助產業與金融業因應各項挑戰，推動永續及創新發展。

首先是「強化資本韌性與風險監理」，他表示，提升我國銀行業之風險承擔能力與國際競爭力，將持續關注國際監理改革趨勢與國際經濟及金融情勢變化，並參酌國際規範採行相關措施，以維持金融韌性與國際接軌。金融業對標國際標準，已有六家銀行被列為系統性重要銀行，嚴格管控系統性風險，另一方面，針對強化韌性，兩年一次壓力測試，確保金融市場有足夠的韌性。

其次，「健全市場行為與公司治理」，明年我國將實施國際財務報導準則（IFRSs）第17號及新一代清償能力制度，藉此兩大措施提升其經營透明度，並透過會計接軌強化資產負債管理，落實保險業經營韌性，他強調，新制度不是要讓大家做不下去，而是要讓大家可以一直做下去」。

第三是「落實普惠金融與消費權益保護」，金融業是特許事業，除了專注在專業經營，更重要的是其擔負的社會責任，金管會也強調，提醒金融業一定要兼顧保護消費者權益，以及落實普惠金融。

第四大面向「促進金融市場發展」，彭金隆指出，金管會積極打造具有台灣特色的「亞洲資產管理中心」，推出五大計劃、十六項措施，尤其，在今年7月為亞洲資產管理中心高雄專區揭牌後，目前已有50家金融機構與高雄市政府簽訂備忘錄，並有超過20家金融機構進駐。

第五是「加速金融與科技創新」，彭金隆表示，這包括五大策略擴大容錯空間，加大試辦業務、支持網路金融發展，開放數位保險公司、鼓勵團體合作，成立科技聯盟，探索金融科技發展機會包括VASP等，以及全方位引領金融科技等。

第六是「強化永續金融」，彭金隆強調，我國持續推動永續金融，深化企業永續治理文化、精進永續資訊揭露，協助上市櫃公司積極實踐永續發展，持續強化銀行業氣候韌性與因應風險之能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法