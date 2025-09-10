SEMI全球總裁：台灣是半導體生態中心 全世界都倚賴台灣

SEMI全球總裁執行長Ajit Manocha。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕全球半導體年度盛會SEMICON Taiwan國際半導體展今（10）盛大開展，值30周年慶，SEMI全球總裁Ajit Manocha表示，台灣已成為半導體生態的中心，全世界都非常依賴台灣，台灣雖小，卻是最受全球歡迎的地區，從這次半導體展熱烈參與情況就可看出；儘管面臨地緣政治不確定性問題，但他相信問題會解決，呼籲業界繼續努力向前，共同迎向下一個30年。

今日參加開幕典禮除了Ajit Manocha之外，還有行政院院長卓榮泰、SEMI全球董事會主席吳田玉、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、聯電共同總經理簡山傑，總統府資政沈榮津、經濟部、外交部等官員、多國駐台大使與等貴賓皆出席，共同揭開展期序幕。

請繼續往下閱讀...

Ajit Manocha致詞時表示，過去30年，SEMICON Taiwan從區域性商展，逐漸銳變為全球公認的產業連結與技術前瞻。他已參與SEMICON Taiwan達9年，今年特別不一樣，更盛大也更好，來自60多個國家的參展就可看出熱烈盛況，也說明台灣雖小，卻是全球最受歡迎的地區。

他說，台灣在全球的地位已不可同日而語，跟人們提到「半導體」時，第一個想到國家就是台灣，台灣已成為半導體生態系的中心，全世界都非常依賴台灣。

Ajit Manocha並提到，他於1980年代曾任職於美國貝爾實驗室，1987年見證台積電的創立，當時有不少同事回台灣加入台積電，他們對台積電做出卓越貢獻。隨著台灣半導體業發展茁壯，台積電、日月光、聯電都成為半導體產業最不可或缺的一部份，尤其台積電正往美國、歐洲、日本擴展，這更足以證明世界很依賴台灣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法