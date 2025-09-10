2025經濟韌性論壇》丁邦安：資安是國家級基礎建設 須超前佈局AI與後量子時代

工研院副總暨資訊與通訊研究所所長丁邦安。（記者廖振輝攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工研院副總暨資訊與通訊研究所所長丁邦安今天出席《自由時報》舉辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」時指出，資安應視為國家級基礎建設，必須長期經營，並以人才與技術累積為核心。他將資安威脅比喻為「矛與盾」的鬥爭，認為現階段必須同時應對三類挑戰：傳統惡意攻擊、生成式AI帶來的新型風險，以及未來量子運算可能造成的密碼學崩解。

丁邦安表示，傳統攻擊如詐騙、惡意程式仍持續存在，必須有工具化的防護；AI模型一旦被盜用或濫用，將成為新的攻擊來源，因此需要透過「白名單」機制，只採用少數經過完整驗證的大模型，並與大考中心合作，設計數千題測驗庫，持續評測模型安全性。至於後量子時代，量子電腦的算力將遠超傳統運算，破解能力劇增，因此必須提前導入後量子密碼學（PQC），確保系統不因技術突變而失守。

丁進一步指出，跨域資安是未來重點，特別是IT（資訊）、CT（通訊）、OT（營運）三領域的整合。在半導體產業，工研院與台積電共同參與國際組織，推動供應鏈資安標準，涵蓋人員管控、網路安全、系統治理與持續監控，並要求供應商共同納入規範，以提升整體供應鏈的韌性。

丁邦安介紹，工研院已利用AI推論「潛規則」，在政策設定之外動態偵測異常行為與意圖，強化防禦力。此外，台灣團隊已向國際市場展示手機直連衛星（NTN）技術，證明不必依賴星鏈（Starlink）等地面終端，也能以晶片與通訊能力支援低軌衛星連線，顯示台灣有機會掌握新興國際標準與市場。

丁邦安提醒，2026年起美國政府與金融機構將強制導入後量子密碼學，帶動設備升級需求，台灣也已成立後量子產業聯盟，涵蓋晶片、模組、系統到雲端業者，並與學界合作研發演算法與應用。唯有讓業界看見短中期獲利潛力，產學研三方才能形成正循環。

「資安是一個基礎建設，不可能一蹴可幾，必須靠長期策略與產業合作。」丁邦安最後表示，台灣若能在AI安全與後量子加密方面建立領先地位，不僅能確保國家安全，也有機會成為國際規範制定的重要力量。

