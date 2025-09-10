2025經濟韌性論壇》王東琪：強化交通資安韌性 應對戰時挑戰

本報與中華電信10日合辦「2025國家安全與經濟韌性論壇」，總編輯鄒景雯（左1）下午主持「高峰對談—通訊與資安韌性」，邀請交通科技及資訊司代理司長王東琪（左2）、工研院副總暨資訊與通訊研究所所長丁邦安（右2）、中華電信技術長黃志雄（右1）與會座談。（記者廖振輝攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕交通部交通科技及資訊司代理司長王東琪今天出席《自由時報》舉辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」時指出，台灣平均每週遭遇逾四千次網路攻擊，是全球平均的兩倍，情勢相當嚴峻。因應國際趨勢，我國已推動《國家資通安全戰略》，聚焦全社會防衛韌性、關鍵基礎設施保護、供應鏈安全與人工智慧安全，確保資安政策符合國安需求。

王強調，交通屬於九大關鍵基礎設施之一，是國家資源調度命脈。交通部已展開多項資安強化措施，包括與友邦合作跨國攻防演練，規劃2027年進一步聚焦交通領域；並在人才方面針對海、陸、空差異化需求設計專業教育訓練，推動跨部會演練，且已獲行政院肯定。

具體作法上，交通部將公路監理系統（駕照、行照等）資料加密分散存放於新加坡、日本境外，確保災難或戰時仍能調度車輛與駕駛資源，並迅速復原系統。王以俄烏戰爭為例指出，烏克蘭能維持政府運作關鍵在於雲端備援，台灣正依此模式打造數位韌性。

在通訊部分，港口及交通設施已要求建立多元備援通訊系統，除既有行動網路外，更導入低軌衛星，避免戰時通訊中斷。王表示，交通部轄下14個機關均須落實資安防護基準，確保海、陸、空交通領域具備持續運作能力。

展望未來，王指出，交通部將建構複合式演練，涵蓋天災、人為與資安攻擊等多重情境，確保交通體系通訊與資安韌性成為全社會防衛骨幹。他也提到，近十年學界已深化資安教育，從中小學至大學全面展開，並要求各校增設資安學程，形成完整人才生態。

王最後強調，他對台灣資安產業發展保持樂觀，認為在產官學協力下，台灣不僅能展現韌性，未來更有機會成為其他國家的領導者。

