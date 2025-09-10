興達電廠火警 藍議員批高雄成「爆炸之都」

晴時多雲

2025/09/10 14:22

興達電廠新2號燃氣複循環機組，昨在測試過程中發生火警。（民眾提供）興達電廠新2號燃氣複循環機組，昨在測試過程中發生火警。（民眾提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕興達電廠新2號燃氣複循環機組昨晚在測試過程中發生火警，雖無人員傷亡，但引發地方恐慌；國民黨高雄市議會今（10日）砲轟，中央倉促能源政策與市府怠惰監督，是釀成此一意外的雙重禍因，使高雄成為「爆炸之都」，呼籲除徹查事故，並要求能源政策立即檢討。

國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽指出，根據審計報告，新二號機組原訂115年3月底商轉，但台電自行提前到114年底，是否為了「非核家園」硬趕工，導致測試不穩定釀成爆炸？市府「毫無作為」，包括3、4號燃煤機組操作許可過期仍開機，停機仍買煤，3年內煤倉自燃255次，市府不知情？

黃香菽也質疑，據居民表示本次爆炸前就有氣體外洩傳出，里長要求疏散，市府卻無反應？陳其邁市長至少該對台電震怒，而不是消極以對。

議員白喬茵則點名，台南是用電大戶，這座新燃氣2號機組原本就是為直供南科而建置，結果爆炸後台南市長黃偉哲毫無關心，令人心寒。「高雄人承擔電力風險，卻換不來最基本的尊重與支持。」

議員邱于軒說，高雄肩負全國能源調度重責，光是現在就有11組燃氣、6組燃煤機組，另外還有3組新燃氣機組在建置與測試，且審計報告亦指出興達電廠燃氣機組更新進度落後，等於南台灣用電缺口全靠高雄扛。興達燃煤3、4號機沒有操作許可，甚至已除役卻遲遲不拆，還在電力吃緊時重啟「救援」，煤倉長期大量堆煤，自燃風險不斷出現，這些都是中央錯誤能源政策的結果，卻要高雄人付出代價！

議員許采蓁擔憂，這次爆炸是測試就出包，下次還會有什麼？要求陳其邁展現魄力，代表高雄人向中央抗議，要求落實區域用電均衡，不能再讓高雄獨自承擔風險。台電也必須公開事故原因，強化防災計畫與安全設備。

市議員陳麗娜則嘲諷「高雄已成爆炸之都」，興達電廠爆炸、南區焚化爐火災，短時間內接連發生，已不是單純意外，而是中央、地方管理全面失控的警訊，這是民進黨長期執政無能與漠視造成的惡夢，而受苦的一直是高雄市民。

