對興達電廠爆炸很「火大」 陳其邁當面向曾文生表達「不滿台電」

高雄市長陳其邁無法認同台電對興達電廠火警的處理模式，當面向台電董事長曾文生表達不滿。（高市府提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對興達電廠昨晚爆炸起火，高雄市長陳其邁昨晚9點、10點間，數度要求台電立即向社會大眾說明，但台電卻拖到深夜11點半才出面，引發地方不滿與誤解；市府幕僚透露，陳其邁對台電處置很火大，氣到當面向台電董事長曾文生長表達強烈不滿。

台電興達電廠2號機組發生爆炸意外，引發社會不安，高市府今表示，市長陳其邁嚴正要求興達電廠應做好地方溝通，新複循環2號機、1號機要停工全面檢查，查明事故原因，改善完成才准予試運轉，若未完成改善、後續檢測不符標準、無法給社會一個合理交代，市府絕對不會同意開機運作。

請繼續往下閱讀...

高市府指出，昨天晚間獲報興達電廠火警，第一時間市長陳其邁、副市長林欽榮及相關首長立即趕赴現場救災，現場因媒體採訪需求，由林欽榮向媒體簡要說明，採訪結束後考量火勢仍持續，林副市長立即返回廠內指揮。

幕僚透露，陳其邁於晚間9點、10點間，即數度要求台電應立即向社會大眾說明情形，但台電卻不願出面，直到深夜11點半才出面，致使地方無法掌握資訊，引發民眾誤解，陳其邁當面向南下趕抵現場的曾文生董事長表達不滿。

市府補充，市府勞檢處已勒令現場停工，後續配合消防局釐清肇災事由，涉有違反職安法部分，可處以最高30萬元罰鍰，強調一定與民眾站在一起，嚴格監督台電。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法