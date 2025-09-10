晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

對興達電廠爆炸很「火大」 陳其邁當面向曾文生表達「不滿台電」

2025/09/10 14:18

高雄市長陳其邁無法認同台電對興達電廠火警的處理模式，當面向台電董事長曾文生表達不滿。（高市府提供）高雄市長陳其邁無法認同台電對興達電廠火警的處理模式，當面向台電董事長曾文生表達不滿。（高市府提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對興達電廠昨晚爆炸起火，高雄市長陳其邁昨晚9點、10點間，數度要求台電立即向社會大眾說明，但台電卻拖到深夜11點半才出面，引發地方不滿與誤解；市府幕僚透露，陳其邁對台電處置很火大，氣到當面向台電董事長曾文生長表達強烈不滿。

台電興達電廠2號機組發生爆炸意外，引發社會不安，高市府今表示，市長陳其邁嚴正要求興達電廠應做好地方溝通，新複循環2號機、1號機要停工全面檢查，查明事故原因，改善完成才准予試運轉，若未完成改善、後續檢測不符標準、無法給社會一個合理交代，市府絕對不會同意開機運作。

高市府指出，昨天晚間獲報興達電廠火警，第一時間市長陳其邁、副市長林欽榮及相關首長立即趕赴現場救災，現場因媒體採訪需求，由林欽榮向媒體簡要說明，採訪結束後考量火勢仍持續，林副市長立即返回廠內指揮。

幕僚透露，陳其邁於晚間9點、10點間，即數度要求台電應立即向社會大眾說明情形，但台電卻不願出面，直到深夜11點半才出面，致使地方無法掌握資訊，引發民眾誤解，陳其邁當面向南下趕抵現場的曾文生董事長表達不滿。

市府補充，市府勞檢處已勒令現場停工，後續配合消防局釐清肇災事由，涉有違反職安法部分，可處以最高30萬元罰鍰，強調一定與民眾站在一起，嚴格監督台電。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財