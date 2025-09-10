晴時多雲

不能錯過台積電！外媒點名「4檔AI股」值得買進長抱十年

2025/09/10 16:18

《The Motley Fool》分析師點名4檔AI股票值得現在買進，並安心持有長達十年，台積電在內。（資料照，法新社）《The Motley Fool》分析師點名4檔AI股票值得現在買進，並安心持有長達十年，台積電在內。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》分析師Chris Neiger指出，近幾年人工智慧股票主導標普500指數的成長，來自於各大科技巨頭之間的AI競賽，他們砸下數千億美元力求領先對手。分析師指出，如果覺得自己錯過AI熱潮，或者只是想為人工智慧投資組合增加一些新選擇，以下這4檔AI股票值得現在買進，並安心持有長達十年。

1.輝達（NVIDIA）

輝達是全球領先的AI晶片公司之一，其處理器在AI資料中心的市占率估計高達70%至95%，這樣的領先地位讓公司交出亮眼的財報，股價在過去三年上漲超過1100%。輝達的AI之路還沒結束，最新的第二季財報數據再次證明了這點。資料中心銷售額暴增56%至410億美元，因為科技巨頭持續投資AI基礎建設。公司獲利能力同樣保持高水準，非GAAP（公認會計原則）每股盈餘第二季成長54%，來到1.05美元。更大的成長還在後頭，執行長黃仁勳預測，到本世紀末，AI資料中心的投資額可能達到3兆至4兆美元，這將大幅推動輝達的營收與獲利。

2.微軟（Microsoft）

微軟早在多年前就與OpenAI合作，成為AI聊天機器人的早期採用者，這項前瞻布局，讓微軟能把AI機器人整合進旗下多項線上服務，超越蘋果等競爭對手。然而，微軟的長期AI機會更有可能來自其雲端運算平台Azure。微軟是全球第二大雲端供應商，市占率達20%，僅次於亞馬遜。第四季（截至6月30日）Azure與其他雲端銷售成長39%，2025財年Azure營收達到750億美元，年增34%。隨著全球AI雲端市場到2030年將成長至約2兆美元，微軟在AI雲端服務的強大地位將變得愈加重要。

3.台積電（TSMC）

台積電雖然不像其他公司一樣常被提到，但它應該列入AI投資清單。台積電是絕大多數AI處理器的代工製造商，市占率估計達90%的先進製程晶片。如今幾乎所有大型科技公司都需要先進處理器，這讓台積電繳出亮眼的財務數字。第二季營收成長39%至310億美元，盈餘則成長67%。

除了在AI晶片製造上的領先地位，台積電的估值同樣吸引人。即使股價過去三年上漲近200%，本益比僅26倍，與標普500平均差不多，遠低於晶片大廠英特爾高達88倍的本益比。

4.博通（Broadcom）

博通也是AI領域的重要玩家，旗下的應用特定積體電路（ASICs）廣泛應用於AI資料中心基礎建設。Alphabet（Google母公司）、Meta等科技巨頭都向博通採購客製化晶片。根據第三季財報，博通AI相關營收暴增63%至52億美元，管理層預估第四季將「加速」至超過60億美元。非GAAP每股盈餘也成長36%，達到1.69美元。

更引人注目的是，博通在財報電話會議上透露新增了一位大客戶，外界普遍認為是OpenAI，下單價值達100億美元的客製化處理器。在此之前，博通已預估2026年的AI營收將年增60%，如今公司表示業績可能會「顯著超過」先前的預期。雖然執行長沒有給出明確數字，但強調成長幅度將「相當可觀」。

