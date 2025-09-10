晴時多雲

過去5年美國人財富大漲 ! 外媒驚爆 : 現在全被「通膨」吃掉了

2025/09/10 14:36

外媒報導，根據人口普查發現，通貨膨脹吞噬了美國大多數家庭的經濟利益。（路透）外媒報導，根據人口普查發現，通貨膨脹吞噬了美國大多數家庭的經濟利益。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕疫情期間，許多美國人的資產大漲，但近期美國進行人口普查卻發現，通貨膨脹吞噬了大多數家庭的經濟利益。外媒報導，根據數據顯示，現在美國家庭財富中位數，與5年前基本上沒差別。

根據美國人口普查局最新報告顯示，考慮到通貨膨脹，美國家庭收入中位數與2019年的水平基本上沒有變化。2024年美國家庭平均收入成長不到3%，中位數與5年前基本持平，2019年家庭收入中位數為8萬3260美元（約新台幣251.6萬元）。

其中，最富裕的10%家庭收入成長4.2%，而最貧窮的10%家庭收入只成長2.2%，與2014年至2019年這五年的差別很大，當時家庭收入中位數增加近21%。數據顯示，在這段期間內，黑人家庭的收入中位數下降了3.3%，而亞裔和西班牙裔家庭的收入則增加了約5%，白人家庭的收入水準保持穩定。

在全職、全年工作者中，男性的收入中位數成長了3.7%，而女性的收入中位數在2023年至2024年間沒有顯著變化。整體而言，在資料收集期間，女性的收入略高於男性的80%，與前一年相比，薪資差距略有縮小。

另一方面，美國官方貧窮率基本維持不變、為10.6%，預計到2024年將有3590萬人陷入貧窮，更廣泛的貧窮衡量標準顯示，貧窮人口佔總人口的12.9%，也與前一年基本持平。

根據美國人口普查局的數據顯示，2024年醫療費用將超過700萬美國人推入貧窮。

據報導，美國經濟上個月僅增加了2.2萬個就業崗位，失業率小幅升至4.3%，創近4年來新高。隨著今年勞動市場的降溫，薪資成長也在放緩。美國政府公布，2024年和2025年初，美國經濟新增就業機會可能比先前報告減少90萬個。

海軍聯邦信用合作社首席經濟學家希瑟·朗向《華爾街日報》表示 ：美國中產階級的潛力已經耗盡。

