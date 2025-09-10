2025經濟韌性論壇》交通部長陳世凱：以「韌性」為核心 推動國土治理架構

交通部長陳世凱出席由《自由時報》主辦、中華電信協辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」，他表示，國家真正的韌性來自於穩固的基礎，交通建設就是支撐經濟發展、產業運作與國民生活的主動脈，這些建設不只是硬體，更是一套以「韌性」為核心的國土治理架構。（記者廖振輝攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部長陳世凱今天（10日）出席由《自由時報》主辦、中華電信協辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」，他表示，國家真正的韌性來自於穩固的基礎，交通建設就是支撐經濟發展、產業運作與國民生活的主動脈，這些建設不只是硬體，更是一套以「韌性」為核心的國土治理架構。

陳世凱表示，交通部近年全力推動交通建設，以「人本交通、綠色運輸」為核心，打造安全、便捷、智慧、均衡的交通網絡，交通建設帶來的不只是工程，而是降低運輸成本、提升效率、串聯供應鏈，對製造業、觀光業、服務業的成長產生直接乘數效果。

陳世凱舉例，交通部優化港口、機場與城際運輸系統，建構完整的「生活圈交通系統」，例如高雄港第七貨櫃中心導入5G與自動化技術，每年可處理650萬TEU貨櫃；桃園機場第三航廈北登機廊廳將於今年底啟用，增加580萬人次旅客服務量。

另外，他也指出，軌道運輸部分還有高鐵、台鐵與捷運系統無縫整合，強化區域流通與產業聚落連結，「這些建設不只是硬體，更是一套以「韌性」為核心的國土治理架構」。

陳世凱也指出，為推動「均衡台灣」實踐區域平衡發展，交通部也積極推動六大生活圈交通建設，補足城鄉落差，讓發展不只集中在都會核心，目前全國偏鄉公路公共運輸涵蓋率已達94.8%，並導入「彈性預約服務」，協助地方轉型升級，更推動TPASS月票制度與TPASS 2.0常客優惠，提升大眾運輸使用率。

陳世凱也指出，交通部近期完成不少重要的軌道建設，像鳳鳴車站、中壢臨時站、高雄車站的天棚、鳳山車站大樓等，同時也持續推進高鐵延伸到屏東、宜蘭的計畫。

公路部分，陳世凱指出，像桃園的國1甲線、國2甲線，還有高雄的國道7號都是交通的重要節點，並透過系統交流道來加強整體的連接效率，像國3接台66的系統交流道已經完工，南部的屏南快速公路也在持續推進中。

在智慧交通領域，陳世凱指出，現在已有仁寶電腦、神通電腦、中華電信等超過30家企業投入、11億元自籌資金，創造17億元創新資源，桃園航空自由貿易港區H棟廠房完工，已延攬AI供應鏈如輝達NVIDIA、超微AMD與半導體聚落進駐，展現交通建設帶動產業聚能的潛力。

陳世凱強調，交通建設與經濟韌性之間存在極強的乘數效果，「有感交通」不只是帶動產業，更是讓人民在面對未來時，有更高的安全感與幸福感。

